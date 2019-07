BMW noteert verkooprecord in eerste half jaar 2019

BMW verkocht wereldwijd in de afgelopen zes maanden ruim meer dan een miljoen auto’s. Goed voor een plus in vergelijking met vorig jaar. BMW spreekt zelfs van een verkooprecord.

De BMW Groep, waar ook Mini en Rolls-Royce onder vallen, weet sinds de jaarwisseling 1.252.837 klanten naar zijn wereldwijde dealernetwerk te trekken, om ze vervolgens met een getekend koopcontract huiswaarts te sturen. In vergelijking met vorig jaar is dat een plus van 0,8 procent. Voor de autogroep is het zelfs een record, want nooit eerder brak het merk door de grens van 1,25 miljoen stuks.

In Europa duikt het percentage door de verkoop van 549.894 auto’s in de min: -2,1 procent. Thuisland Duitsland noteert echter wel een plus van 4,1 procent (163.862 auto’s). In China werd de grootste groei gerealiseerd met 16,8 procent. In totaal gingen ruim 350.000 Chinezen aan de haal met een gloednieuwe BMW (of Mini of Rolls-Royce).

Van de ruim 1,25 miljoen auto’s waren het 1.075.959 BMW’s (+1,6 procent). Mini noteert rode cijfers met -3,9 procent (174.344 auto’s). Bij Rolls-Royce zit de stemming er ongetwijfeld beter in door een gigantische groei van 42,3 procent. Daarvoor was de verkoop van 2.534 auto’s nodig. Van alle verkochte nieuwe auto’s ging het bijna 60.000 keer om een geëlektrificeerd i-model.