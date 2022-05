BMW niet terug naar Formule 1: 'Willen sneller elektrificeren'

In een interview zegt Van Meel volgens BMWblog.com dat BMW geen interesse of ambitie heeft om zich aan te sluiten bij de Formule 1. In plaats daarvan richt BMW zich vanaf 2024 op deelname aan het World Endurance Championship met een nog te bouwen hypercar in de LMH-klasse, waar BMW de strijd zal aangaan met onder meer Peugeot en Toyota. Het WEC past beter bij BMW vanwege de grote rol die elektrificatie in die raceklasse speelt. "Voor ons is het heel belangrijk om die transformatie zo snel mogelijk te omarmen", aldus Van Meel. "In de Formule 1 zijn ze nu nog steeds in gesprek over de regels rondom elektrificatie. Voor ons was het dus heel duidelijk."

BMW en de Formule 1 hebben een lange geschiedenis. In de jaren vijftig deden auto's van het merk voor het eerst mee in de Formule 1, gedurende de decennia daarna was BMW een motorleverancier. Aan het eind van de jaren tachtig stopte BMW met zijn betrokkenheid in de Formule 1, maar in 1998 keerde de fabrikant weer terug en sloot als motorleverancier en contract met Williams. Vanaf het seizoen 2000 lag er een V10 van BMW in de Williams. Helaas bleek de combinatie van BMW en Williams niet in staat om een kampioenschap te winnen. In 2005 kocht BMW zich daarom in bij het Zwitserse Sauber. Dat werd het BMW Sauber F1 Team. Ook die combinatie leidde uiteindelijk niet tot het winnen van kampioenschappen en in 2009 trok BMW de stekker uit het F1-project.

Een terugkeer van BMW naar de Formule 1 zit er voorlopig dus ook niet in. Daarmee sluit het merk dus niet aan in het rijtje van zijn voornaamste concurrenten. BMW trok zich twee jaar geleden overigens ook terug uit de Formule E. Gezien de uitspraken van Van Meel over elektrificatie lijkt dat misschien opvallend, maar destijds gaf BMW aan het maximale potentieel van de Formule E benut te hebben en viel er niet veel meer te halen. Op naar Le Mans dus.