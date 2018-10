BMW: 'Meer afstand tussen de modellen'

AutoWeek sprak in Parijs met Adrian van Hooydonk, de Nederlander die de BMW's van de toekomst bedenkt, over onder meer de nieuwe 3.

Dit is de tweede keer dat u verantwoordelijk bent voor het design van de 3-serie. Hoe moeilijk is het om zo'n evergreen opnieuw uit te vinden?

"Als je van rijden houdt, ben je alvast in de juiste sfeer. Een 3-serie moet er in de eerste plaats compact en sportief uitzien, maar ook snelheid communiceren als hij stilstaat. Dankzij nieuwe ontwikkelingstechnieken hebben we dat idee nog beter kunnen toepassen op de zevende generatie. Daarom zou ik zeggen dat de vormtaal van de G20 cleaner is, met minder lijnen, maar tegelijk ook preciezer om tot een bijzonder dynamisch resultaat te komen."

Zegt u nu dat we het treffende ontwerp van de G20 deels aan de techniek te danken hebben?

"Zo zou je het kunnen stellen, want technisch is er nu meer mogelijk. Een voorbeeld: een lijn netjes over één en hetzelfde carrosseriepaneel laten lopen, is één ding. Diezelfde lijn over wel vier panelen doortrekken, is echter iets heel anders, zeker als de vier vlakken uit verschillende materialen bestaan, zoals staal en aluminium of kunststof en carbon. Daar is BMW de laatste jaren veel beter in geworden, met een beduidend andere 3-serie tot gevolg."

Geldt dat ook voor het interieur?

"Jazeker, ook vanbinnen hebben we het één en ander opgeruimd. De cockpit van de 3-serie is nog verder gedigitaliseerd, onder meer met spraakbediening en een nieuw instrumentarium. Dat zorgt voor een cleanere look, terwijl preciezere productietechnieken voor een beter fit en finish zorgen. Je zou dus kunnen zeggen dat de technologie ons helpt om betere designs te realiseren, hoewel er tegelijk nieuwe uitdagingen bij komen. De veiligheidseisen worden er niet minder op en het aantal sensoren neemt gestaag toe. Aan ons om te zorgen dat de bestuurder daar zo weinig mogelijk van ziet of merkt."

Is het naïef om te denken dat een sportwagen als de Z4 ontwerpen een stuk makkelijker is?

"Als je voor een merk tekent dat maar één sportwagen in zijn gamma heeft, zal die allicht gemakkelijker uit je pen vloeien dan de reguliere modellen. Bij BMW hoort elk model sportief te zijn, waardoor de uitdaging bij de Z4 niet minder is dan bij een 3-serie. Toegegeven, designers houden van grote wielen die zo ver mogelijk op de uithoeken staan, wat een stuk gemakkelijker in de praktijk te brengen is op een Z dan op een seriemodel. Ik kan je echter garanderen dat mijn team elk project met evenveel enthousiasme aangaat, of het nu de nieuwe M dan wel de volgende i betreft."

Toch lijkt het alsof jullie tegenwoordig vooral X-modellen stileren. Is de houdbaarheidsdatum van een cross-over korter?

"Toch niet, de levenscycli van alle modeltypen zijn gelijk. Wel is het zo dat we in een jaar zitten met zes nieuwigheden: een paar updates en een reeks introducties, waaronder de X2 en de X7. Tel dat allemaal op en je krijgt inderdaad de indruk dat we vooral SUV's lanceren, hoewel dat slechts een momentopname is. De X4 is wel sneller vervangen dan normaal, omdat die relatief laat van de vorige X3 werd afgeleid. De komst van de nieuwe X3 was het ideale moment om de modelcycli gelijk te trekken, waardoor we de versie met lage daklijn relatief snel erna hebben gelanceerd."

Klopt het dat de X-modellen ook een nieuwe designweg zijn ingeslagen?

"Zes nieuwigheden binnen hetzelfde jaar, zo'n kans mag je niet laten liggen. Dat is het uitgelezen moment om een nieuwe vormtaal te introduceren. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd om iets meer afstand te creëren tussen de modellen, zoals je ook aan de nieuwe 3-serie en de huidige 5 kunt zien. Vroeger zaten die dichter op elkaar, om de familieband te versterken. Door modellen te introduceren met een eigen identiteit hopen we onze klanten nog meer keuze te bieden."

Op termijn komt er ook een productieversie van de Vision iNext-showcar aan. Wat voor een wagen wordt dat?

"Dat wordt er eentje van het SAV-type (voor Sports Activity Vehicle, red.) dat zich tussen de X5 en de X6 gaat nestelen. Een full-EV, die bij BMW het spits mag afbijten op het vlak van autonoom rijden. Vandaar ook dat het interieur een andere invulling krijgt dan we gewend zijn, met een minimalistische inrichting. Wij noemen het shy-tech, als tegenhanger van high-tech. De technologie hoeft niet meer op de voorgrond te staan, waardoor de behoefte aan knopjes en beeldschermen verdwijnt. In de plaats daarvan krijg je bedieningselementen die in het stof of in de panelen zijn verwerkt. Kortom, het concept van een leefruimte waarin alles netjes is weggewerkt."

We zagen zelfs het woord 'gezelligheid' opduiken, wat voor de rijdersgeoriënteerde cockpits van BMW een fikse sprong is.

"Het wordt een andere belevenis, dat is zeker. Weet echter dat je onze wagens altijd zelf zult kunnen controleren. As je op lange trajecten de teugels in handen van de auto geeft, zal er echter een vorm van vrije tijd ontstaan. Daardoor zullen de passagiers anders gaan zitten en meer met elkaar gaan praten. Wat ze precies gaan doen, is erg individueel. Vandaar dat de verschillende zitjes anders kunnen worden ingericht: het ene om te werken, het andere om een film te kijken, enzovoort. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs BMW-rijders het niet erg vinden om de controle aan een auto af te staan, met name omdat ze ons merk erg vertrouwen."