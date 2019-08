BMW M8 Gran Coupé wordt in LA gepresenteerd

BMW belooft dat de M8 Gran Coupé op de Los Angeles International Auto Show z’n debuut zal beleven. Dat betekent dat we in november kennis kunnen maken met de razendsnelle vierdeurs.

De M8 Gran Coupé maakt de M8-reeks compleet, want de topversie van BMW’s hoogste modellenlijn is er al als Coupé en Cabriolet. De onthulling van de M8’s werd in juni op de voet gevolgd door de lancering van de reguliere 8-serie Gran Coupé. De vierdeursversie van de ‘8’ biedt iets meer bagageruimte en natuurlijk vooral meer binnenruimte dan z’n tweedeurs broer. Motorisch zijn de twee gelijk, wat betekent dat de 340 pk sterke zescilinder 840i als basisversie fungeert. Andere opties zijn de 320 pk sterke 840d-diesel en de subtopper op benzinegebied, de machtige M850i met 530 pk.

De M8 zal daar nog een schepje bovenop doen en komt straks ook in de vierdeurs 8-serie tot maar liefst 600 pk en 750 Nm uit een 4,4-liter grote biturbo-V8. De kracht wordt net als bij de M5 over vier wielen verdeeld, al krijgen de achterwielen desgewenst het leeuwendeel om het juiste rijkarakter af te dwingen. De M8 Coupé sprint in 3,3 seconden van 0 naar 100, dus reken voor de Gran Coupé op ongeveer 3,5 tel. Als de M8 Coupé ook als Competition verschijnt (en waarom niet), maken we straks ook kennis met een variant met 625 pk.

Een M-versie van een Gran Coupé is niet helemaal vanzelfsprekend, want een M4 Gran Coupé is er vooralsnog niet. Van de 6-serie met achterdeuren verscheen echter wel een M6, wat in feite de voorganger is van de M8 Gran Coupé.