BMW M8 Competition gelekt

Het is misschien een beetje zoeken achter de gigantische watermerken op de foto's, maar op een Duitse liefhebbersforum duikt de sportiefste versie van de nieuwe BMW 8-serie op. Dít is alvast de M8 Competition vanuit álle hoeken.

Over de naam van het forum hoeven we je waarschijnlijk niks te vertellen, maar via daar belandden twaalf foto's van BMW's hagelnieuwe sportieveling op het web. De geruchtenmolen rondom de sportieve telg van de 8-familie draait al een tijdje rond, nu weten we zeker dat de reguliere coupé en cabriolet gezelschap krijgen van deze M8. Nog één variant zal daarnaast volgen, want na bevestiging van BMW reed al meermaals een 8-serie Gran Coupé voor de camera van onze spionagefotograaf langs.

De M8 ziet er zoals verwacht dikker uit dan de overige leden van de 8-serie. Zoals het een echte M betaamt, sieren vier uitlaatpijpen onder de achterbumper en werkt BMW met veel carbon op bijvoorbeeld het dak en bij de buitenspiegels. Onder de motorkap lepelt BMW een 4,4-liter V8 met 630 pk. Dat is dus iets meer dan waarmee de M5 het moet doen. Dezelfde V8 perst er in de 'gezinsauto' 600 pk uit. Nog voor de jaarwisseling trekt BMW zelf het doek van de M8. We zijn benieuwd!