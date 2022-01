BMW M5 wordt beresterke plug-in hybride

BMW heeft een nieuwe generatie van de 5-serie in de ontwikkelingskamers staan. Van die nieuwe Fünfer komt natuurlijk ook weer een heftige M5 en het is die beul van een sportsedan die we op deze spionagefoto’s voor het eerst zien. Het belangrijkste nieuws: de M5 wordt een plug-in hybride.

BMW brengt natuurlijk een hele reeks geëlektrificeerde aandrijflijnen naar de nieuwe 5-serie. Reken dus onder meer op plug-in hybride aandrijflijnen in diverse vermogensvarianten. Voor het eerst in de geschiedenis van de 5-serie wordt de M5 ook een plug-in! Op deze foto’s zie je die plug-in hybride M5 voor het eerst.

De nieuwe BMW M5 op deze foto’s laat geen twijfel bestaan over zijn aandrijflijn. Op de portieren lezen we de tekst ‘Hybrid Test Vehicle’ en wie daardoor niet wordt overtuigd, moet even naar het linker voorscherm kijken. Daarin is de laadklep namelijk overduidelijk al te zien. De duidelijk heftige remmerij die zich achter de wielen schuilhoudt levert samen met de brede wielkasten en de aan weerszijden van de achterbumper geplaatste dubbele uitlaatpijpen het bewijs dat dit de nieuwe sportieve topversie van de nieuwe 5-serie is.

V8-pracht

Betekent de komst van een plug-in hybride aandrijflijn dan ook dat de M5 zijn machtige V8 verruilt voor een zes- of zelfs viercilinder? Dat zou je verwachten, maar we gaan er vooralsnog niet vanuit. BMW blikte met de XM Concept namelijk vooruit op een machtige sportieve gigant van een SUV, een auto die een plug-in hybride aandrijflijn met V8 als krachtcentrale had. Het zou dus zomaar kunnen dat BMW die hardware ook in de neus van de M5 hangt.

Als de nieuwe BMW M5 daadwerkelijk een plug-in hybride aandrijflijn met V8 krijgt, dan moet je rekenen op een vermogen van zo rond de 750 pk. Een bizar aantal semi-elektrische pk’s. Ter vergelijking: de huidige BMW M5 is in zijn sterkste vorm 635 pk sterk. 750 pk lijkt excessief, maar de huidige M5 legt in zijn lichtste vorm al een dikke 1.800 kilo in de schaal, zijn opvolger zal door de plug-in hybride hardware zeker niet lichter worden.

We verwachten de nieuwe BMW 5-serie ergens in 2023 op de markt. De M5 staat waarschijnlijk voor een jaar later op de rol.