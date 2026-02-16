BMW M5 Touring ondergaat ook een gedaantewisseling
Knalstation krijgt facelift
De BMW 5-serie staat een heel heftige facelift te wachten en dat betekent dat ook de M5 eraan moet geloven. Hier zien we de BMW M5 Touring met zijn nieuwe neus.
Spreekt BMW's nieuwe designtaal, van onder meer de nieuwe iX3, je wel aan? Prijs je dan maar gelukkig met het feit dat ook brandstofmodellen dat nieuwe sausje over zich heen krijgen. De BMW 5-serie ondergaat zodoende een heuse gedaantewisseling, want vooral het toch nog relatief conventionele front gaat op de schop. In de plaats daarvan krijgt de 5-serie een neus die een stuk minimalistischer gelijnd is, met koplampen die vrijwel naadloos overgaan in de 'nieren' die de neus van BMW's al sinds jaar en dag kenmerken.
Hoe we dat zo zeker weten? Nou, onder meer de nieuwe BMW M5 sedan is al gespot met deze nieuwe neus. Deze keer zien we de BMW M5 Touring en die heeft wat dat betreft niet echt verrassingen voor ons in petto. Daarnaast weten we al dat het vermogen van de V8 een stapje achteruit is gegaan, maar dat doet niets af aan het systeemvermogen van 727 pk. Mogelijk weet BMW bij de facelift nog wat meer vermogen te vinden. We verwachten de onthulling van de gefacelifte BMW 5-serie dit jaar en de M5 komt er waarschijnlijk vlot achteraan.
