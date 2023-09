BMW M5 (1987) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

2023 is het jaar waarin we kennismaken met alweer de zevende BMW M5, maar niet voordat we stilstaan bij de M5 waarmee het ooit allemaal begon. AutoWeek-forumlid JFR trof namelijk dit exemplaar uit 1987 in het wild aan!

BMW komt naar verwachting later dit jaar met de gloednieuwe M5 op de proppen en dat wordt een bijzondere. Niet alleen is het de eerste M5 in tijden die ook als Touring verschijnt, maar het wordt ook voor het eerst een plug-in hybride. Een bijzonder sterke, ongetwijfeld. Mogelijk hangt BMW de reeds in de XM gelepelde 635 pk sterke aandrijflijn erin met V8 als kloppend hart, mogelijk zelfs de 748 pk sterke versie van de XM Label Red. Hoe dan ook zal de nieuwe M5 bijzonder ver afstaan van de auto die we hier voor ons hebben: de eerste BMW M5.

Met de BMW M5 van de E28-generatie kwam je indertijd echt heel goed voor de dag en toch is het anno 2023 een auto die een charmante bescheidenheid toe te dichten is. Hoewel hij duidelijk wat dikker aangekleed is dan zijn minder bedeelde broertjes, is het subtiel van aard. Hij heeft een iets dikkere voorbumper, wat bredere wielkasten, spaakwielen, prominent uitstekende uitlaateinden en M-badges. Laat je door de vergeleken met nu ingetogen aankleding niet van de wijs brengen, want de eerste M5 stond technisch wel een heel eind boven het gros van de 5-serie. De M535i was namelijk na het verschijnen van de M5 de subtopper en die was 218 pk sterk, in de M5 schopte de 3,5-liter zes-in-lijn het tot maar liefst 286 pk. Nogal een verschil dus. In wezen was de M5 wel een doorontwikkeling van de M535i, maar dan met een sterkere in de basis uit de M1 afkomstige zespitter. Daarmee kon de eerste M5 in ruim 6 seconden van 0 naar 100 km/h speren en een topsnelheid van ruwweg 250 km/h halen. Je kunt je voorstellen dat dat 36 jaar geleden behoorlijk indrukwekkend was in deze klasse.

Deze M5 uit 1987 wist kennelijk op 14-jarige leeftijd opnieuw een onuitwisbare indruk te maken, want in 2001 kwam hij op naam te staan van de huidige eigenaar. Alweer 22 jaar is de M5 dus bij hetzelfde baasje, als dat geen ware liefde is! Hij staat er ook bij als een auto die met liefde behandeld wordt en volgens de kentekengegevens heeft hij in elk geval bij zijn huidige nog nooit een apk-keuring doorgemaakt waarbij een aandachtspunt werd genoteerd. Dat is een dikke pluim waard. We hopen dat die bewonderenswaardige reeks probleemloze keuringen nog veel langer wordt!