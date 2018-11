BMW M340i xDrive gepresenteerd

Kort geleden maakte de wereld kennis met een volledig nieuwe 3-serie, een auto waarvan al de benzineversies 320i en 330i zijn gepresenteerd. Waar die respectievelijk 184 pk en 258 pk sterke versies allebei viercilinders zijn, is de M340i xDrive die BMW vandaag presenteert, voorzien van een nieuwe 3,0-liter zescilinder. Het gaat om een zes-in-lijn die 374 pk en 500 Nm levert en aan een achttraps Steptronic-transmissie is gekoppeld. Daarmee sprint de vierwielaangedreven 3-serie in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de vorige M3, een achterwielaandrijver, had 4,1 seconden voor dezelfde sprint nodig. Wie zulk soort geintjes niet uitprobeert, moet volgens BMW een verbruik van 7,5 l/100 km kunnen halen.

De M340i xDrive is een M Performance-model en dat betekent dat de auto vrij ingrijpend onder handen is genomen. BMW spreekt over de aanwezigheid van een M Sport-onderstel, een heftig uitlaatsysteem, een M Sport-differentieel, krachtigere remmen en 18- tot 19-inch M-lichtmetaal. De auto is onder andere in de standen Sport en Sport+ te zetten. Vanbuiten is de auto uiteraard te herkennen aan sportiever bumperwerk en gaaswerk in de grille.

De M340i xDrive fungeert voorlopig als topper van het nieuwe 3-serie-gamma, maar zal op termijn 'degraderen' tot een subtopper als BMW de M3 aan de line-up toevoegt. De M340i xDrive moet in juli op de markt komen.