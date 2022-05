BMW M3 en M4 als M 50 Jahre

Het is vandaag op de dag af 50 jaar geleden dat BMW en BMW Motorsport in 1972 een samenwerkingsovereenkomst tekenden en samen het leven schonken aan BMW M GmbH. Vijftig jaar M vieren de Duitsers natuurlijk niet alleen met Apfelkuchen. Onlangs stelde BMW de M4 CSL aan het daglicht voor waarmee het een legendarische aanduiding herintroduceerde en ditmaal maken we kennis met de M3 en M4 als M 50 Jahre.

Voor wie gehoopt had op extra spierkracht voor de verjaardag-M's, moeten we teleurstellen. De M3 en M4 M 50 Jahre zijn gebaseerd op de reguliere 480 en 510 pk sterke M en M Competition-uitvoeringen van de 3- en 4-serie. De hoogtoerige zescilinders van die auto's staan in ieder geval garant voor een stevige dosis automobiel vermaak, dus wat dat betreft is er weinig reden tot klagen. In het interieur vind je onder meer 'Edition 50 Jahre BMW M' terug op de instaplijsten en op een plaquette op de middenconsole. Ook in de hoofdsteunen valt de naam van de uitvoering terug te vinden.

Hoe de M 50 Jahre-edities zich verder van de reguliere BMW's M3 en M4 onderscheiden? Vooral op optisch vlak. Overal ter wereld met uitzondering van in China zijn de feestelijke varianten van de M4 Coupé beschikbaar. Deze BMW M4 Coupé Edition 50 Jahre BMW M is leverbaar in de kleuren Carbonschwarz, Macau Blau, Brands Hatch Grau, Imola Rot en San Marino Blau. De M-wielen, voor 19- en achter 20-inch groot, zijn uit te voeren in de kleuren Orbitgrau en Golfbronze mat. Ook in China komt een M4 Coupé als 50 Jahre M op de markt, al levert BMW de speciale editie daar alleen in de kleuren Feuer Orange en Stratus Grey, verwijzingen naar het Chinese Jaar van de Tijger waar de verjaardag van BMW's M-afdeling mee samenvalt.

Helaas is er ook slecht nieuws: de BMW M3 Sedan Edition 50 Jahre BMW M is voorbehouden aan de Verenigde Staten en Canada en komt er in een oplage van 500 stuks op de markt. Dit Noord-Amerikaanse feestvarken is beschikbaar in vijf speciale kleuren maar gaat dus aan de Nederlandse markt voorbij. Prijzen zijn nog niet bekend.