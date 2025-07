De BMW M3 CS Touring is een buitenissig sportieve stationwagon en dat is nu wel heel duidelijk geworden. Het is namelijk de snelste stationwagon op de Nürburgring.

Met zijn maar liefst 550 pk sterke versie van de 3.0 zes-in-lijn is de BMW M3 CS Touring net even een stap sterker dan de 'reguliere' M3 Touring. Bovendien is hij lichter en dan weet je al wel dat het al met al ook een nóg snellere en meer capabele auto op het circuit is. Dat is nu wel gebleken. De rappe ruimtebieder is in recordtempo over de Nürburgring-Nordschleife gejaagd.

BMW M's ontwikkelingscoureur Jörg Weidinger trapte de snelste M3 Touring in slechts 7:29,49 door de 'Groene Hel'. Daarmee is het in één klap de allersnelste straatlegale stationwagon ooit op het circuit. Niet geheel verrassend was het vorige record in handen van de gewone M3 Touring: 7:35,06.