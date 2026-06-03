BMW M2 xDrive: meer grip en nog sneller!

De BMW M2 is er voor het eerst met vierwielaandrijving. Dit is de BMW M2 xDrive. Die heeft meer houvast en is nog sneller! Wie toch van de geneugten van achterwielaandrijving wil genieten, hoeft de M2 Coupé xDrive overigens ook niet te laten staan.

De BMW M2 was tot op heden altijd een achterwielaandrijver. Tot op heden, want nu is de sportieve subtopper 2-serie Coupé – er bestaat immers ook zoiets als een M2 CS – er ook met xDrive-vierwielaandrijving. Die heeft wat BMW het Active M Differential noemt; een differentieel dat in staat is de krachten volledig variabel over achterwielen te verdelen. Onder normale omstandigheden gedraagt de M2 xDrive zich als een achterwielaandrijver. Pas als de achterwielen niet meer vermogen aankunnen, stuurt BMW's xDrive-systeem vermogen naar de voorwielen.

Liever toch al het vermogen op de achterwielen ontketenen zonder dat de voorwielen bijspringen? Geen probleem. Als je de M2 xDrive in '2WD'-modus zet en Dynamic Stability Control uitschakelt, gaat al het koppel naar de achterwielen.

De BMW M2 xDrive heeft net als de 'reguliere' M2 een 3.0 zes-in-lijn die 480 pk en 600 Nm opwekt. In tegenstelling tot de achterwielaangedreven M2 is de M2 xDrive er enkel met achttraps M Steptronic-automaat. De achterwielaangedreven M2 is er ook met een handbak. Vanuit stilstand lanceert de M2 xDrive zich in 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De M2 met achterwielaandrijving heeft 4 seconden nodig om de 100 km/h aan te tikken. De reguliere topsnelheid van de M2 xDrive is afgeregeld op 250 km/h. Vink je op de bestellijst het M Driver's Package aan, dan wordt die verhoogd naar 285 km/h. De zescilinder heeft M Ignite, voorverbrandingskamer-technologie waarmee BMW het hoge verbruik bij hoge toerentallen zo veel mogelijk probeert terug te dringen. Het gemiddeld verbruik: 9,7-10,2 liter /100 kilometer. M Ignite komt medio dit jaar ook naar de reguliere M2, de M3 en M4.

De BMW M2 xDrive kost in Nederland €142.172. Daarmee is hij ruim €7.200 duurder dan de versie met achterwielaandrijving.