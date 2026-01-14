BMW heeft een uitstekende indruk gemaakt met het eerste model van de Neue Klasse, de iX3. Er hangt nog veel nieuws in de lucht over andere modellen op dat platform, waaronder echte M-producten. Daar krijgen we vandaag meer over te horen.

Nieuw platform, nieuwe elektromotoren, nieuwe dashboards, nieuw design: BMW overdrijft niet als het de naam ‘Neue Klasse’ op zijn nieuwe EV-generatie plakt. De iX3 is ronduit indrukwekkend, maar dat is bij een gezins-SUV ook wel wat makkelijker dan bij wat nog komen gaat. Zo verwachten we ook nog een i3, die als elektrisch equivalent van de 3-serie grote en legendarische schoenen moet vullen.

Op basis van die auto komt er ook een equivalent van de M3. Een definitieve naam van die auto is niet bekend, maar laten we hem iM3 noemen. Die iM3 wordt naar het zich laat aanzien geen halve maatregel. BMW M is niet van plan zijn goede naam te grabbel te gooien door met een halfbakken en niet-spectaculaire EV te komen, al weten we sinds de XM dat die goede naam best tegen een stootje kan.

De ‘iM3’ krijgt zoals eerder aangekondigd niet twee, niet drie, maar vier elektromotoren. Die motoren nemen elk een wiel voor hun rekening en zijn zo in staat om de vermogensafgifte per wiel tot in detail te regelen. Dat opent volgens BMW ‘een nieuwe dimensie van rijdynamiek’, wat we uiteraard allemaal in de praktijk moeten gaan ervaren. Wel al leuk op papier is dat je net als bij reguliere M3’s met vierwielaandrijving de aandrijving van de vooras kunt uitschakelen, zodat de auto een achterwielaandrijver wordt. Dat is volgens BMW goed voor het klassieke BMW-gevoel en ook goed voor het energieverbruik, bijvoorbeeld tijdens een lange snelwegrit.

Schakelmomenten

Onder meer dynamische omstandigheden is het leuk om te weten dat de elektrische M3 ook gefingeerde schakelmomenten krijgt, vergelijkbaar met de Hyundai Ioniq 5 N. Ook werkt BMW aan een geluid ‘dat past bij de Neue Klasse’, waarmee bepaald niet is gezegd dat het om het geluid van een verbrandingsmotor zal gaan.

Bovendien heeft de viermotorige EV ook met uitgeschakelde vooras nog steeds twee elektromotoren en ongetwijfeld veel vermogen. De iX3 heeft als tweemotorige 50 xDrive al 469 pk, dus van een M-product met vier motoren verwachten we heel veel op dit vlak.

Met vier motoren kun je niet alleen snel optrekken, maar ook snel afremmen ofwel recupereren. Hierin moet de iM3 dan ook verder gaan dan een reguliere i3. De accu zal qua capaciteit vrijwel of helemaal identiek zijn aan het exemplaar dat al in de iX3 zit (108,7 kWh), Net als in andere Neue Klasse-modellen is de accu een vast onderdeel van de structuur van de auto en zijn de stoelen er direct op bevestigd. Ook zitten er net als altijd cilindervormige cellen in, maar die cellen hebben wel een andere samenstelling. De M-accu is meer gericht op prestaties dan op een zo laag mogelijk energieverbruik en kan bovendien nog sneller laden, wat gezien de maximale DC-laadcapaciteit van de reguliere iX3 (400 kW) best indrukwekkend is. Extra koeling moet ervoor zorgen dat de elektrische M3 zijn prestaties overal en altijd kan leveren.

Natuurvezel

Wie in de autowereld aan lichtgewicht materialen denkt, komt al snel uit bij carbon fiber oftewel koolstofvezel. De eerste M-producten van de Neue Klasse-modelreeks krijgen echter geen carbon, maar natural fiber oftewel natuurvezel. Dat is een composietmateriaal dat gebruikmaakt van natuurlijke bestanddelen. De uitstraling van het zichtbaar verweven materiaal is vergelijkbaar met dat van carbon, maar toch ook anders. Volgens BMW is het even sterk en is het materiaal inmiddels klaar voor gebruik in een productie-auto.

Of tenminste bijna, want de BMW ‘iM3’ laat nog heel even op zich wachten. Eerst is het nog de beurt aan de reguliere i3 en pas in 2027 verschijnt de M-auto op het toneel.