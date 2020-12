BMW laat heftige M5 CS alvast zien

Voor de M5 CS (Competition Sport) nam BMW M de M5 Competition als uitgangspunt. De sedan ging op dieet en verloor 70 kilo, waardoor hij nu 1.800 kilo in de schaal legt. Daarnaast krijgt hij er wat vermogen bij. De twinturbo-V8 levert in de CS 635 in plaats van 625 pk. Verder heeft de M5 CS koolstofkeramische remschijven met rode remklauwen achter zijn goudkleurige wielen zitten. Die kleur keert overigens ook terug op de omlijsting van de grille. Verder is de CS natuurlijk te herkennen aan de nodige badges, onder meer op de flanken en in de grille. Om ook in het donker herkenbaar te zijn, licht de led-dagrijverlichting in het geel op.

Verder meldt Markus Flasch, de CEO van BMW M, dat de koolstofvezel kuipstoelen uit de M3 en M4 (foto 5) in het interieur van de M5 CS terug te vinden zijn. Daarnaast is de CS volgens hem een 'echte vierzitter', wat mogelijk betekent dat de M5 CS achterin twee min of meer losse zitplaatsen in plaats van een reguliere achterbank krijgt. Al met al volgt BMW M voor de M5 CS een voorspelbare aanpak die vergelijkbaar is met de M2 en M3 CS, al is het voor het eerst dat de M5 als CS beschikbaar komt. Verdere details zijn nog niet bekend, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de onderstelafstemming van de über-M5 ook een tandje straffer zal zijn. Daarnaast ligt het voor de hand dat BMW hem in een gelimiteerde oplage gaat bouwen. Aangezien een M5 Competition in Nederland al €173.474 moet opbrengen, zou het zomaar kunnen dat de M5 CS hier meer dan €200.000 gaat kosten. De definitieve onthulling volgt in januari.