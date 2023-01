BMW komt met geheel nieuwe iDrive op Android-basis

In maart 2021 onthulde BMW een geheel nieuwe achtste versie van iDrive in de volledig elektrische BMW iX. Opvallend genoeg is er nu alweer een compleet nieuw iDrive-systeem in aantocht. iDrive 9 is bij de CES in Las Vegas al even getoond en dankzij BMWBlog zijn de eerste details bekend. Qua vormgeving lijkt het nog sterk op iDrive 8, met als groot verschil dat de lay-out van de verschillende vensters wel op de schop is gegaan. Het oogt net weer even wat minimalistischer, met minder sneltoetsen in beeld. Het grootste nieuws is echter dat het gebaseerd is op Android, waar iDrive 8 nog op eigen software draaide.

De Android-basis maakt het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende apps te installeren die je op een Android-telefoon ook kunt gebruiken. iDrive 9 krijgt dan ook een appstore waarmee je die apps kunt downloaden en installeren. In die zin kun je spreken van een samensmelting van Android Auto en iDrive. Fans van fysieke knoppen om de boel te bedienen zijn mogelijk minder blij met de vernieuwing, want in de nieuwe BMW X1, die over enkele maanden al als eerste BMW iDrive 9 krijgt, moet alles van het systeem bediend worden via het touchscreen. Ook de nieuwe BMW X2 en nog te onthullen Mini's krijgen het systeem.

Hoe zit het dan met de andere reeds op de markt zijnde modellen van BMW? Daarvoor stoomt BMW iDrive 8,5 klaar. Dat is een doorontwikkeling van iDrive 8 en dat oogt weliswaar hetzelfde als iDrive 9, maar werkt dus niet op Android-basis. In iDrive 8,5 tref je de genoemde appstore dus niet. De software-architectuur van die auto's zou een upgrade naar iDrive 9 niet mogelijk maken.

Afgebeeld: iDrive 8. De eerste beelden van iDrive 9 en 8,5 zijn nog niet publiekelijk gedeeld door BMW.