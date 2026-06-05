Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
BMW iX5 M spyshots
BMW iX5 M spyshotsBMW iX5 M spyshotsBMW iX5 M spyshotsBMW iX5 M spyshotsBMW iX5 M spyshots
 
Nieuws

BMW iX5 M krijgt veel grotere grille dan reguliere X5

En wij maar denken dat ze er klaar mee waren

Jan Lemkes
0

Van groot en grof naar klein en subtiel: dat kan alleen maar over de grilles van BMW’s gaan. Toch is BMW kennelijk nog niet helemaal klaar met gigantische ‘nieren’, want de M-versie van de toekomstige (i)X5 krijgt ouderwets forse exemplaren.

De BMW iX3 zet de toon voor het BMW-design van de komende jaren. Hij is niet bepaald saai of conventioneel, maar met zijn subtielere frontje voor velen toch een stuk beter te pruimen dan auto’s als de iX, 4-serie en XM. De X5 gaat het voorbeeld van de iX3 volgen, althans qua design. Hij krijgt een soortgelijk front (zij het kennelijk met X-vormige dagrijlichten) inclusief die smalle, historisch verantwoorde ‘grille’ waarmee BMW terugblikt op de sharknose-modellen uit een ver verleden.

BMW iX5 Hydrogen

De reguliere (i)X5, hier op waterstof, krijgt nieren zoals op de iX3.

Althans: meestal. Deze spionagebeelden bewijzen dat er ook X5’s komen met een grotere grille. Dat is een ingrijpende wijziging, die naast andere koplampen ook een andere en sterker gewelfde motorkap met zich meebrengt. Het lijkt hier te gaan om een snelle M-versie van de elektrische iX5, die los van wat details overigens dezelfde koets krijgt als de brandstofgestookte X5. Met plug-inhybride techniek, benzine en diesel, batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch voert BMW in dit ene model straks maar liefst vijf verschillende aandrijfvormen, uniek in autoland. Naast de iX5 krijgt straks ook de brandstof-X5 hoogstwaarschijnlijk een M-versie, waarbij een plug-inhybride-oplossing als bij de M5 voor de hand ligt. Die krijgt dan ongetwijfeld ook deze grote grille, maar het ontbreken van uitlaten doet vermoeden dat het hier om de EV gaat.

Plaats een reactie
BMW X5 BMW ix5 Elektrische Auto
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
BMW X5 xDrive45e M-Sport SkyLounge M-zetels 4WS ACC Trekh 360 2xTV Carbon HUD

BMW X5

xDrive45e M-Sport SkyLounge M-zetels 4WS ACC Trekh 360 2xTV Carbon HUD

  • 2022
  • 48.864 km
  • Elektro/Benzine
  • 290kW/394pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Luxewagen BV
€ 68.900
BMW X5 XDrive50e M-Sport /Kleur Frozen Mat Bomvoll/Pano/360/H&K/Softclose

BMW X5

XDrive50e M-Sport /Kleur Frozen Mat Bomvoll/Pano/360/H&K/Softclose

  • 2023
  • 36.815 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Automakelaar Drechsteden
€ 89.950
BMW X5 XDrive45e High Executive M-Sport / Pano / Leder / HUD / 22" LM

BMW X5

XDrive45e High Executive M-Sport / Pano / Leder / HUD / 22" LM

  • 2020
  • 129.861 km
  • Elektro/Benzine
  • 210kW/286pk

Automatisch

Online sinds vandaag
De Autoboutique B.V.
€ 46.890
BMW X5 xDrive50e - M Sport | Maxton | Panorama | H&K | Elek. trekhaak

BMW X5

xDrive50e - M Sport | Maxton | Panorama | H&K | Elek. trekhaak

  • 2025
  • 6.608 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds vandaag
C Gallery Exclusive
€ 93.995
BMW X5 xDrive50e M-sportpakket, Panoramadak, Trekhaak, Luchtvering

BMW X5

xDrive50e M-sportpakket, Panoramadak, Trekhaak, Luchtvering

  • 2025
  • 20.000 km
  • Elektro/Benzine
  • 230kW/313pk

Automatisch

Online sinds vandaag
BV Automobielbedrijven H. Arink
€ 95.750
BMW X5 50e xDrive | Pano - Trekhaak - HUD

BMW X5

50e xDrive | Pano - Trekhaak - HUD

  • 2023
  • 42.999 km
  • Elektro/Benzine
  • 360kW/489pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Koster & Hogeslag Automotive
€ 84.950

Lees ook

Nieuws
BMW X5 met X in de koplampen

‘Nieuwe BMW X5 krijgt X-koplampen en verliest opgedeelde achterklep’

Nieuws
BMW iX5 Hydrogen

BMW iX5 en BMW X5 worden officieel één model, waterstofversie toont tank

Nieuws
BMW X5 en 7-serie gelekt

Nieuwe BMW X5 en 7-serie nu al deels te zien

Nieuws
BMW E34 mule X5

In 1995 zagen we de enige Allroad-achtige die BMW ooit bouwde

Nieuws
Spyshots BMW X5

Nieuwe BMW iX5: bomvol nieuwe techniek en klaar voor de markt

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.