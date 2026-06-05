BMW iX5 M krijgt veel grotere grille dan reguliere X5

Van groot en grof naar klein en subtiel: dat kan alleen maar over de grilles van BMW’s gaan. Toch is BMW kennelijk nog niet helemaal klaar met gigantische ‘nieren’, want de M-versie van de toekomstige (i)X5 krijgt ouderwets forse exemplaren.

De BMW iX3 zet de toon voor het BMW-design van de komende jaren. Hij is niet bepaald saai of conventioneel, maar met zijn subtielere frontje voor velen toch een stuk beter te pruimen dan auto’s als de iX, 4-serie en XM. De X5 gaat het voorbeeld van de iX3 volgen, althans qua design. Hij krijgt een soortgelijk front (zij het kennelijk met X-vormige dagrijlichten) inclusief die smalle, historisch verantwoorde ‘grille’ waarmee BMW terugblikt op de sharknose-modellen uit een ver verleden.

Althans: meestal. Deze spionagebeelden bewijzen dat er ook X5’s komen met een grotere grille. Dat is een ingrijpende wijziging, die naast andere koplampen ook een andere en sterker gewelfde motorkap met zich meebrengt. Het lijkt hier te gaan om een snelle M-versie van de elektrische iX5, die los van wat details overigens dezelfde koets krijgt als de brandstofgestookte X5. Met plug-inhybride techniek, benzine en diesel, batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch voert BMW in dit ene model straks maar liefst vijf verschillende aandrijfvormen, uniek in autoland. Naast de iX5 krijgt straks ook de brandstof-X5 hoogstwaarschijnlijk een M-versie, waarbij een plug-inhybride-oplossing als bij de M5 voor de hand ligt. Die krijgt dan ongetwijfeld ook deze grote grille, maar het ontbreken van uitlaten doet vermoeden dat het hier om de EV gaat.