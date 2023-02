BMW iX5 Hydrogen: waterstof-X5 met brandstofcel van Toyota

Het is al even stil rond de BMW iX5 Hydrogen, maar de X5-met-brandstofcel gaat nu écht de weg op. De BMW iX5 Hydrogen is voor de gelegenheid zelfs in Nederland uitgebreid op de foto gezet.

n 2019 toverde BMW de i Hydrogen Next uit de hoge hoed en na vier jaar ontwikkelen is in de vorm van deze BMW iX5 Hydrogen eindelijk de productieversie daarvan gepresenteerd. De iX5 Hydrogen is klaar om de weg op te gaan, maar reken er maar niet op dat je de BMW X5 met brandstofcel zélf kunt aanschaffen. BMW stuurt een vloot van enkele tientallen exemplaren de weg op als onderdeel van een uitgebreid proefproject.

De BMW iX5 Hydrogen is natuurlijk gebaseerd op de X5 en ogenschijnlijk zelfs op de pre-faceliftversie. De altijd elektrisch aangedreven BMW iX5 Hydrogen heeft een 401 pk en 720 Nm sterke elektromotor op de achterwielen. Daarmee bereikt de bijzondere BMW X5 in minder dan 6 tellen een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid bedraagt - met een volledig volgeladen accu - 205 km/h. Interessanter is natuurlijk het waterstofdeel. De BMW iX5 Hydrogen heeft namelijk geen groot accupakket, maar twee waterstoftanks die samen net geen 6 kilo waterstof kunnen opslaan en die een brandstofcel met een continue vermogen van 170 pk van levenslust voorzien. De BMW iX5 Hydrogen heeft een totale actieradius van 504 kilometer. De waterstoftanks zijn in drie tot vier minuten weer te vullen.

De techniek van de iX5 Hydrogen heeft BMW niet helemaal zelf ontwikkeld. Het haalt de brandstofcellen namelijk bij Toyota vandaan. Toyota heeft met onder meer de Mirai al de nodige ervaring opgedaan op het gebied van auto's met een brandstofcel. BMW bouwt de iX5 Hydrogen in zijn Research and Innovation Center in München. Althans, daar worden in het Amerikaanse Spartanburg gebouwde X5's omgetoverd tot iX5 Hydrogen,.

Het is overigens niet voor het eerst dat BMW iX5's Hydrogen de weg op stuurt. Tijdens de IAA in 2021 zette BMW al prototypes van de auto in als shuttle. BMW is van mening dat één soort elektrische auto niet voldoende is om klimaatneutrale mobiliteit mogelijk te maken en zegt dan ook door te gaan met de ontwikkeling van brandstofcel- en waterstoftechnologie. Al in 2006 kwam BMW met de Hydrogen 7, een technisch prototype van een 7-serie (E65) met de 6.0 V12 van de 760i. Die twaalfcilinder lustte zowel benzine als waterstof en was dus een waterstofauto van een heel andere orde dan de iX5 Hydrogen.