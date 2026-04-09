Er is weer lekker veel te doen geweest over waterstof voor personenauto’s, maar BMW gelooft nog in dat concept. Wel bouwt het merk flexibiliteit in, want de BMW iX5 Hydrogen wordt een versie van een X5 die er ook met brandstofmotoren én als EV is.

Nu BMW met de iX3 en de X3 heeft laten zien dat het gelooft in het voeren van twee separate modellen voor elektrische- en niet-elektrische aandrijflijnen, zou je zomaar kunnen denken dat dat de nieuwe norm wordt bij dit merk. Nee dus: bij de BMW X5 komt alles samen in één enkel model. Echt alles, want binnen dit model en dit platform zullen vijf sterk uiteenlopende aandrijftechnieken worden aangeboden. Tel maar even mee: benzine, diesel, plug-inhybride, volledig elektrisch én waterstof.

Dat dit allemaal binnen één enkele auto en met één enkel (dus niet dedicated-EV-)platform zal worden aangeboden, is enigszins onverwacht. Het is immers weer een heel andere benadering dan bij de iX3 en i3, die als compleet separate modellen naast hun brandstofgestookte evenknieën staan.

Het blijft bijzonder dat een merk dat onlangs nog de separate EV verdedigde toen het de volgens die filosofie bedachte iX3 en i3 lanceerde, nu te vuur en te zwaard de flexibiliteit van de X5-benadering verdedigt. “Het flexibele platform verhoogt de robuustheid van de productie, vergemakkelijkt de integratie van nieuwe technologieën en maximaliseert de schaalbaarheid”, jubelen de Duitsers (jubelen Duiters? U krijgt het idee…). Toch begrijpen we deze keuze absoluut, zeker in het kader van de BMW iX5 Hydrogen. Die versie is immers in hoge mate een gok. Mocht de vraag toch tevenvallen, kan BMW door de keuze voor één enkele technische basis vrij eenvoudig overschakelen op de productie van meer batterij-elektrische of juist brandstofgestookte X5’s.

De waterstoftanks van de iX5 Hydrogen worden in de vloer gemonteerd. Ze nemen zo de plek in waar in andere gevallen de Gen6-hoogvoltageaccu van batterij-elektrische exemplaren zit, opnieuw voor maximale flexibiliteit. De 700 bar-tanks leveren vanaf die plek een actieradius op van 750 kilometer, aanzienlijk meer dan bij de op kleine schaal gebouwde ‘oude’ iX5 waarmee wij eens naar München reden.