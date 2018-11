BMW iX3 rijdt in de kijker

BMW brengt in 2020 een volledig elektrische versie van de X3 op de markt, een auto waar met de Concept iX3 eerder dit jaar al een vooruitblik op werd gepresenteerd. Een ingepakt testexemplaar is nu voor de lens van onze spionagefotograaf opgedoken.

BMW heeft een heel arsenaal aan volledig elektrische auto’s achter de coulissen staan. Het merk sprak eerder de verwachting uit dat omstreeks 2025 zo’n 15 tot 25 procent van de verkochte auto’s van de BMW Group een volledig elektrische auto zal zijn. BMW heeft een hele reeks modelnamen vastgelegd, van i1 tot i9 en van iX3 tot iX9. Deze iX3 is de volledig elektrische versie van de X3 die in 2020 klaar moet zijn voor de markt.

De iX3 is de productieversie van de in april dit jaar in China gepresenteerde Concept iX3. De iX3 zal door BMW Brilliance, een joint-venture die BMW in China met Brilliance heeft, geproduceerd worden. De concept-car had een 70 kWh groot accupakket aan boord dat zijn energie naar een 270 pk sterke elektromotor stuurde. De actieradius zou, volgens de WLTP-cyclus, op 400 kilometer liggen. We verwachten dat deze waarden indicatief zijn voor die van de productieversie. De ingepakte iX3 op deze foto’s verraadt zijn identiteit onder andere met zijn aangepaste grille, afwijkende bumpers én door het ontbreken van uitlaatpijpen. Het is overigens vrij opvallend dat BMW vooralsnog, in tegenstelling tot merken als Mercedes-Benz, Audi en Jaguar, een reeds bestaand model ‘ombouwt’ tot een EV. De drie genoemde merken hebben met respectievelijk de EQ C, e-tron en i-Pace namelijk voor modellen gekozen die vanaf de basis als EV zijn ontwikkeld.

Op alle officiële informatie zullen we nog even moeten wachten. De iX3 moet in 2020 bij de Nederlandse dealers te vinden zijn.