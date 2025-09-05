Dit is de nieuwe BMW iX3. Die is om meerdere reden heel interessant. Het is de eerste van een compleet nieuwe generatie BMW's en daarmee luidt de elektrische SUV een nieuw tijdperk in bij het merk. Ook is de BMW iX3 heel anders dan zijn voorganger, ondanks dat het ook een elektrische SUV is. We nemen je mee, zowel met tekst als beeld!

Highlights BMW iX3

Eerste BMW van Neue Klasse

Elektrische SUV naast de X3

Groot bereik en razendsnel laden

Nieuw design en vol nieuwe techniek

Neue Klasse. Dat is een term die je de laatste tijd vast vaker tegen bent gekomen. BMW gebruikte het begin jaren zestig voor de door niemand minder dan Wilhelm Hofmeister - je kent hem vast van de Hofmeister-knik - getekende modellen als de 1500 en 2000. Die moesten BMW toen uit het financiële slop trekken en introduceerde voor het merk een nieuw tijdperk. Volgens BMW breekt er nu weer een nieuw tijdperk aan en dus wordt Neue Klasse weer van de planken getrokken. Is dat terecht? We beginnen bij het begin.

Allereerst: wat is de nieuwe BMW iX3? Het antwoord: iets anders dan voorheen! Medio 2024 introduceerde BMW een fonkelnieuwe en dus nog altijd frisse generatie van de BMW X3. Die is er onder meer met plug-in hybride aandrijflijnen, maar verder gaat de elektrificatie niet. Dat was opmerkelijk. Op basis van de vorige generatie X3 introduceerde BMW namelijk wél een volledig elektrische versie: de iX3. Nu is er een volledig nieuwe BMW iX3. Die is natuurlijk ook helemaal elektrisch, maar is ditmaal geen aangepaste versie van de X3-met-verbrandingsmotoren. Met andere woorden: hij staat helemaal los van de X3 en troont dus ook op een tot op het kleinste moertje, stekkertje en snoertje nieuw modulair EV-platform.

Design

Voordat we de techniek induiken, lopen we zowel tekstueel als visueel een rondje met je om de auto. De BMW iX3 introduceert voor BMW een compleet nieuwe designstijl. Die is dus niet voorbehouden aan de iX3 en zelfs niet aan de nieuwe elektrische modellen van de Neue Klasse. De nieuwe huisstijl die je op deze nieuwe iX3 ziet, sijpelt op termijn door naar alle BMW's. Zo krijgt de complete 5-serie-familie – waaronder dus ook de i5 – het Neue Klasse-front, evenals de volgende generatie X5. Het is aannemelijk dat ook de huidige en nog jonge BMW X3 op termijn met de Neue Klasse-designsaus wordt overgoten. Tot en met 2027 introduceert BMW dan ook 40 nieuwe of vernieuwde modellen. Er valt een hoop bij te punten!

Hoe nieuw de designtaal ook is, het kan best zijn dat het allemaal niet zo verrassend meer is. Het is namelijk de productieversie van een vrij productierijp studiemodel dat BMW vorig jaar al liet zien - de Vision Neue Klasse X – en we doken in november vorig jaar zelfs al eens patenttekeningen op van deze productieversie. De nieuwe designstijl moet vooral meer visuele rust naar de modellen van BMW brengen. De overdadigheid van auto's als de XM lijkt dus tot het verleden te behoren. Het is niet over en uit voor de verticaal georiënteerde nierengrille, maar die is wel aanzienlijk minder prominent aanwezig dan bij veel huidige BMW's. In het geval van de iX3 zitten ze in het midden van het front en zijn ze verlicht. Ze zijn ondergebracht in een zwart masker waarin zaken als de sensoren zijn gehuisvest, maar waarin je ook de verlichting aantreft. Het is over en uit voor de traditionele ronde of hexagonale dubbele kijkers. De kenmerkende BMW-verlichting keert terug in de vorm van led-dagrijverlichting met aan weerszijden van de snuit twee verticale of diagonale lijnen. De daadwerkelijke koplampen zitten ernaast in de duisternis.

Met name aan de zijkant van de auto wordt zichtbaar wat BMW met het nieuwe, rustigere design bedoelt. In de flanken zitten aanzienlijk minder vouwen en lijnen dan je van BMW gewend bent. De iX3 heeft in de portieren verzonken handgrepen die elektronisch uitschuiven en dus meer zijn dan de verzonken exemplaren die je zélf uit de portieren moet trekken zoals de X3 en i4 die hebben. De BMW iX3 heeft een grote zijruitpartij. Het glas loopt relatief ver omlaag het portier in. Aan de onderzijde van het glas, of aan de bovenzijde van het plaatwerk, zit geen sierstrip. Over sierstrips gesproken: die zijn nooit meer verchroomd. Chroom kom je nergens op de iX3 tegen. Het is of zwart, of het is vervangen door verlichting.

Aan de achterzijde zien we grote en vooral brede led-achterlichten. De opvolger van de 3-serie - en de elektrische i3 die daarnaast zal verschijnen - krijgt vergelijkbare brede achterlichten die iets aan die van de E21 doen denken. Net als de smalle niertjes voorop, overigens. De klassieke L-vormige achterlichten die de achterzijde van veel BMW's de laatste decennia kenmerkten, zijn verdwenen. Wel zie je in de lichtsignatuur iets van de L-vorm terug. Slim gepositioneerde openingen in de carrosserie zorgen voor een luchtweerstandscoëfficient van 0,24. Dat is vergelijkbaar met die van de veel lagere BMW i4. Niet gek, voor een SUV.

Afmetingen en ruimte

De BMW iX3 is een kleine drie centimeter langer dan de X3-met-verbrandingsmotoren waar hij naast komt te staan. Hij strekt zich uit over een afstand van 4,78 meter en is dus zo'n 5 centimeter langer dan de vorige iX3. Hij is 1,90 meter breed en 1,64 meter hoog. Daarmee is hij breder, maar ook lager dan zijn voorganger. De wielbasis bedraagt op 3 mm na 2,9 meter. Dat is twee centimeter meer dan de X3 tussen de voor- en achteras heeft. In absolute zin is de iX3 overigens geen lichtgewicht: de iX3 50 xDrive legt namelijk 2.360 kilo in de schaal.

De efficiënte indeling van de hardware - daarover later meer - levert de iX3 prima bagageruimte op. Achterin past 520 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.750 liter meezeulen. Dat is 10 liter minder dan in de huidige X3 zonder accupakket achterin, maar wel fors meer dan in de plug-in hybride X3 en ook 10 liter meer dan in de vorige iX3. De beenruimte op de achterbank is riant. Goed nieuws: de laadkabel past in de frunk. Daarin past 58 liter. De vorige iX3 had onder de voorklep geen bagageruimte.

Nieuw platform: 805 kilometer bereik

Het platform waarop de BMW iX3 troont is een volledig nieuw 800 volt-platform. De batterijen die BMW toepast hebben cilindrische cellen en zijn in eigen huis ontwikkeld. De energiedichtheid is op celniveau 20 procent hoger dan bij de vorige iX3. Meer winst in efficiëntie: de aandrijflijnen zouden tot 40 procent minder energieverlies lijden, terwijl het gewicht 10 procent en – ook zeker niet onbelangrijk – de productiekosten 20 procent lager liggen.

De nieuwe BMW iX3 debuteert in één variant en dat is direct een heel dikke: de iX3 50 xDrive. Die heeft twee samen 470 pk sterke elektromotoren. Daarmee bereikt de SUV vanuit stilstand in 4,9 seconden een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 210 km/h. Relevanter natuurlijk is het bereik. In de bodem zit een 108 kWh (!) accupakket en dat levert de iX3 50 xDrive een bereik op van 805 kilometer. Snelladen kan met 400 kW. Niet misselijk. Aan een geschikte laadpaal moet je de iX3 in 21 minuten van 10 tot 80 procent op kunnen laden. In slechts 10 minuten laden moet er voor 350 kilometer bijgeladen kunnen worden.

Ter vergelijking: de vorige BMW iX3 was altijd 286 pk sterk, kwam 460 kilometer ver en kon met 150 kW DC-laden. Natuurlijk blijft het niet bij de iX3 50 xDrive. We verwachten ook minder potente versies, waaronder een achterwielaangedreven Long Range-versie die misschien nog wel verder dan 805 kilometer komt op een acculading. Daarover zegt BMW echter nog niets. Wat de iX3 ook kan: bidirectioneel laden. Stroom teruggeven aan 'het net', zogezegd. Of aan je huis en de al dan niet daarin geplaatste airfryer.

Meer feitjes: de gewichtsverdeling is 49/51 (voor/achter) en de achterste elektromotor is sterker dan de voorste. De iX3 50 xDrive heeft hydraulische bumpstops. Mechanische exemplaren dus, geen elektronisch aangestuurde. Ook moet de iX3 zonder merkbaar 'schokje' tot stilstand of van zijn plek kunnen komen.

Superbreinen

Het nieuwe platform brengt ook een nieuwe manier van denken met zich mee. Althans, voor de auto. De BMW iX3 doet dat namelijk middels meerdere 'superbreinen', beresterke en razendsnel rekenende computers die elk een eigen afdeling van de auto aansturen. Die computers zitten dicht bij de zaken waar ze direct mee te maken hebben. Dat scheelt niet alleen 600 meter aan gebruikte kabels en dus ook gewicht, maar levert ook veel snellere acties op. Zo gaan zaken als stuur- en remingrepen sneller dan ooit, belooft BMW. Een bijkomend gevolg is dat de nieuwe BMW iX3 onder meer op het gebied van semi-autonome rijkunsten vaardiger moet zijn dan elke eerdere BMW. Zo heeft BMW een van de vier supercomputers volledig toegewijd aan semi-autonome rijkunsten.

Interieur

Naast Neue Klasse is ook de woordcombinatie 'BMW Panoramic iDrive' een toverwoord in de nieuwe iX3. Dat is de naam van vrijwel alles dat hier met infotainment en schermen te maken heeft. Helemaal volgens het handboek Interieurdesign 2025 is het vrij minimalistisch van opzet. Alles dat je hier ziet draait op BMW’s nieuwste besturingssysteem dat BMW Operating System X heet. Een daarvan is BMW Panoramic Vision, misschien wel de belangrijkste noviteit in de iX3. Het vervangt het traditionele instrumentarium en dus zit er achter het stuurwiel geen scherm. BMW Panoramic Vision is feitelijk een head-up display dat zijn informatie projecteert op een dunne zwarte strook die aan de onderzijde van de voorruit tussen de A-stijlen zit. Het is 110 centimeter breed, vijf centimeter dik en is uitgebreid instelbaar. De erop getoonde informatie is niet alleen zichtbaar voor de bestuurder, maar voor alle inzittenden. Onder meer de snelheid, de status van het accupakket en informatie over de klimaatregeling zijn er op af te lezen, al zit het ook vol met widgets die betrekking hebben op zaken als infotainment en de AI-assistent (inclusief bewegende avatar).

Toch is er ook een écht head-updisplay. Dat projecteert zijn informatie hoger en dus in het transparante deel van de voorruit. Het is een indrukwekkend 3D Head-Up Display dat onder meer informatie over de te rijden route geeft en rijkelijk gebruik maakt van augmented reality. Reken dus op pijlen en andere aanwijzingen in je gezichtsveld. Als je daarom vraagt, uiteraard. Dit deel van het systeem is optioneel, Panoramic Vision is standaard. Het ietwat opmerkelijk gevormde infotainmentscherm is behoorlijk flink. Het meet 17,9 inch en is net als de overige schermen uitgebreid te personaliseren.

Het stuurwiel - met verticale spaken - is bezaaid met aanraakgevoelige knoppen die haptische feedback geven en alleen verlicht zijn als een functie beschikbaar of actief is. Functies die met rij- en veiligheidssystemen te maken hebben, bedien je met knoppen aan de linkerzijde van het stuur. Het audiosysteem laat zich met behulp van knoppen rechts op het stuur bedienen. Aan de stuurkolom tref je stengels waarmee je onder meer de verlichting en de ruitenwissers bedient. Er zijn dus knoppen, maar heel veel bedien je met je stem of middels de schermen.

Ook niet onbelangrijk tegenwoordig: de complete CO2-voetadruk van de iX3 is met 35 procent teruggebracht ten opzichte van die van veel andere BMW's. Onder meer door de toepassing van minder onderdelen en doordat een groter aandeel onderdelen volledig of gedeeltelijk uit herwonnen materialen bestaat.

BMW iX3 en Nederland: vanaf €70.000

We begrijpen waarom BMW de aanduiding Neue Klasse heeft afgestoft voor zijn nieuwe reeks EV's. Op het gebied van aandrijflijnen, accupakketten en efficiëntie, design, virtuele rekenkracht, infotainment en AI zetten de Neue Klasse modellen - in ieder geval voor BMW - enorme stappen. Zoals gezegd sijpelen veel van deze nieuwigheden ook door naar de niet-elektrische modellen van BMW. De lancering van het eerste Neue Klasse-model is 'dus best een dingetje'.

In Nederland kost de BMW iX3 50 xDrive €70.591. Die vanafprijs is voor de versie zonder M Sportpakket. Met M-pakket - zoals je de iX3 in de video ziet - kost de BMW iX3 €74.587.

Aan het eind van dit jaar lopen de eerste exemplaren van de BMW iX3 van de band in Debrecen in Hongarije. Omstreeks maart verwachten we de nieuwe iX3 in Nederland. De iX3 gaat een relatief lange carrière tegemoet. BMW heeft niet eerder zoveel geïnvesteerd in een nieuwe generatie auto's en dus moet de iX3 zeker acht in plaats van zeven jaar meedraaien.