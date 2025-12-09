BMW iX3 L is langer voor net dat beetje extra aanzien

In China staan extra centimeters voor extra status. Ook de nog piepjonge nieuwe BMW iX3 wordt ondergedompeld in het bak der Chinese centimeterwaanzin. Dit is de BMW iX3 L.

Vrijwel alle modellen van fabrikanten als BMW, Mercedes-Benz en Audi zijn in China net even langer dan in Europa. Ook de nieuwe BMW iX3 ontkomt niet aan een uitreksessie op de Chinese pijnbank. Via zijn Chinese sociale kanalen slingert BMW afbeeldingen van een ingepakte en verlengde BMW iX3 de wereld in.

De nieuwe BMW iX3 die je sinds kort in Nederland kunt bestellen is 4,78 meter lang en heeft een wielbasis van 2,99 meter. Hoe lang de Chinese Long Wheel Base (LWB)-versie is? Dat is nog even een klein mysterie. De X3 is in China 10 centimeter langer dan het Europese model en heeft 11 centimeter extra tussen de voor- en achteras. Voor de nieuwe BMW iX3 L die in China op de markt komt, zetten we in op een lengte van zo'n 4,9 meter en een wielbasis van 3 meter. Met die afmetingen is de Chinese BMW iX3 L vrijwel net zo lang als de X5 in Europa. De X5 is in China op zijn beurt weer een maatje groter dan hier.

De vorige generatie BMW iX3 - ook de Europese versie daarvan - werd in het Chinese Dadong geproduceerd. We verwachten dat de nieuwe BMW iX3 L ook in die farbriek van BMW Brilliance gebouwd gaat worden. Naar Europa komt deze langere iX3 niet.