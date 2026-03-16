De nieuwe BMW iX3 trapt een belangrijk nieuw hoofdstuk af bij BMW; dat van de zogeheten 'Neue Klasse'. Dat is een reeks elektrische modellen op een speciaal daarvoor bestemd platform. Het leek allemaal vrij overzichtelijk te worden bij BMW met een aparte daarbij horende designtaal voor de EV's, maar het wordt toch iets ingewikkelder. Ook nieuwe brandstofmodellen volgen deze ontwerptaal en zodoende komt er bijvoorbeeld een nieuwe BMW 3-serie naast de Neue Klasse-i3, die sterk op laatstgenoemde lijkt. Daarnaast is er een facelift op komst voor de BMW 5-serie en i5 volgens deze designfilosofie.

Wat dat te maken heeft met de BMW iX1 die we op deze nieuwe spionagefoto's zien? Nou, vanwege het feit dat BMW de Neue Klasse-lijnen voor alles gaat gebruiken, is het niet meteen een uitgemaakte zaak dat we hier ook werkelijk een Neue Klasse-model zien. Het kan ook gewoon nog de huidige vrij jonge BMW iX1 zijn die een Neue Klasse-facelift krijgt. Volgen we het nog? Toch zetten wij erop in dat het wel degelijk een geheel nieuwe iX1 is op een variant van de EV-basis waarop ook de iX3 al staat. Aan enkele details, zoals hoe de portieren in de koets zijn uitgesneden, zien we dat er in feite te veel verandert om ervan uit te gaan dat het een facelift is.

Ervan uitgaande dat de BMW iX1 straks de techniek heeft die we kennen van de BMW iX3, mogen we op een indrukwekkende stap voorwaarts rekenen. Waar de huidige iX1 het tot een bereik van nog geen 500 km schopt, gaat de nieuwe vermoedelijk de 600 km ruimschoots voorbij. Daarnaast kun je verwachten dat het snelladen bijzonder snel gaat; bij de iX3 kun je tot 400 kW laadvermogen stroom in je accu pompen.