BMW iX M60 is 619 pk sterk elektrisch monster

Eerlijk is eerlijk: van het uiterlijk van de BMW iX M60 die je op deze foto's ziet zal je waarschijnlijk niet meer van je stoel vallen van verbazing. Eerder plaatsten we namelijk al een uitgebreide reeks foto's van de absolute topversie van de iX, maar nu heeft BMW de auto zelf losgelaten in het land van de elektrische SUV's. Dat betekent ook dat alle technische specificaties van de auto bekend zijn. En die zijn zeker niet mals.

1.100 Nm

De reeds bekende versies van BMW's in de basis als elektrisch model ontwikkelde SUV hebben al bepaald geen kinderachtige aandrijflijnen. Zo is er niet alleen een 326 pk sterke xDrive40, maar ook een 523 pk en 765 Nm sterke xDrive50. Die laatste wordt door deze iX M60 met een enorme mokerslag gedegradeerd tot subtopper. De twee elektromotoren van deze nieuwe M Performance-versie van de BMW iX stampt namelijk 619 pk en 1.100 Nm naar alle vier de wielen. Met dat vermogen dendert de ruim 2,5 ton wegende SUV in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h en is daarmee op de 0-100-sprint 0,8 seconden sneller dan de xDrive50. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Bij de xDrive40 en xDrive50 hakt de snelheidsbegrenzer er al bij 200 km/h in. Bedien je de BMW iX M60 met fluwelen voet, dan maakt de iX-topper zijn kilometers met alleen aangedreven achterwielen.

Concessie

Wie bovenstaande cijfers niet tracht te evenaren, moet met de iX M60 op een volle accu 561 kilometer ver komen. Die actieradius perst de BMW uit dezelfde 105,2 kWh grote accu als de xDrive50 heeft. Aan reikwijdte lever je in de absolute topversie van de iX dus iets in, de minder vermogende maar nog altijd beresterke xDrive50 komt namelijk 590 tot 617 kilometer ver op een volle lading. De volle 1.100 Nm die de elektromotoren te bieden hebben is alleen beschikbaar in de My Mode Sport-rijmodus met ingeschakelde Launch Control. Een pulserend zitvlak van de bestuurdersstoel is samen met een weergave op het digitale instrumentarium hét signaal dat de M60 klaar is voor zijn sprint.

Aanpassingen

BMW's M-divisie heeft voor de M Performance-versie van de iX natuurlijk niet alleen een extra krachtige aandrijflijn ontwikkeld. Net als bij de iX xDrive50 is een adaptief onderstel en luchtvering met automatische hoogteregeling voor en achter standaard, maar deze zaken zijn door BMW's M-afdeling nog even tegen het licht gehouden. De iX M60 heeft onder meer een variabele stuurinrichting en extra stevige stabilisatorstangen achter.

Niemand minder dan componist Hans Zimmer is weer van stal gehaald voor het maken van een passende 'soundtrack'.Het oor wil immers ook wat. BMW levert standaard IconicSounds Eelectric op de iX M60, met als gevolg dat elke beweging van het pedaal gepaard gaat met een "[...] energieke geluidsbeleving." De geluiden verschillen tussen de verschillende rijmodi en zijn speciaal voor deze M Performance-versie gecomponeerd.

In- en exterieur

Verder is de iX M60 vooral een iX zoals je hem al kent. Vanbuiten valt hij nauwelijks te onderscheiden van de iX xDrive40 en xDrive50 met het optionele Sportpakket. Achter de wielen houdt zich een M Sportremsysteem schuil om de iX M60 weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen. De remklauwen zijn in het blauw uitgevoerd en BMW past hoogglans zwarte en Titanium Bronze-kleurige afwerking toe. De bronskleur kon je onder meer tegen onderaan de zijruiten en de zijspiegels, op de D-stijl, rond de typeaanduidingen, in de dichte 'nierengrille' en in het interieur. Ook zijn de 22-inch grote wielen optioneel van Titanium Bronze-kleurige afwerking te voorzien.

Net als in zijn mildere broertjes vinden we in de iX M60 het naar de bestuurder toe gebogen Curved Display dat uit een 12,3 inch digitaal instrumentarium en een 14,9 inch infotainmentdisplay bestaat waarop BMW's Operating System 8 zijn kunstjes vertoont. De standaarduitrusting van de iX M60 omvat niet alleen het reeds omschreven Live Cockpit Professional, maar ook zaken als Laserlight-koplampen, een uitgebreid audiosysteem van Bowers & Wilkins, actieve stoelventilatie voor en het Warmte Comfortpakket dat onder meer een verwarmde armsteunen, zetels en zelfs portieren naar alle inzittenden brengt.

Prijs en beschikbaarheid

Nederlandse prijzen hebben we nog niet, die volgen in de aanloop naar de marktintroductie die in de zomer plaatsvindt. De BMW iX xDrive50 kost minimaal €107.539, reken er maar op dat de vanafprijs van deze iX M60 daar nog riant overheen gaat.