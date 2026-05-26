BMW speedtop spyshots
BMW is lekker bezig aan de top: Speedtop in productievorm!

Jan Lemkes
BMW is lekker bezig in de hoogste segmenten. Het merk heeft niet alleen Alpina in de eigen gelederen opgenomen, maar komt ook met het zeer exclusieve duo Skytop en Speedtop. Die laatste zien we nu voor het eerst in productievorm.

Het zijn mooie tijden voor de liefhebbers van dure, chique BMW’s. De bloedmooie Vision BMW Alpina laat zien dat BMW het Alpina-label niet wil verbrassen door het op 1-series met extra stikseltjes te plakken, terwijl het merk met de Speedtop en de Skytop een tweetal Bentley-achtige exoten gaat produceren. Wel kort en beperkt, overigens. De open Skytop komt er in een oplage van vijftig stuks; van deze Speedtop zullen er zeventig worden gebouwd. Het gaat om twee varianten van dezelfde auto, maar de Speedtop ziet er door zijn dichte dak en shooting brake-vorm wel wezenlijk anders uit.

Vandaag zien we hem voor het eerst in productievorm, die net als bij de Speedtop nauwelijks afwijkt van de conceptcar die eerder werd getoond. Beide auto’s zijn gebaseerd op de BMW M8. Dat is goed te zien aan het dashboard, maar wordt ook duidelijk als je weet dat een twinturbo-V8 met 625 pk op uiterst adequate wijze de kwestie ‘aandrijving’ afvinkt.

