BMW investeert dik 700 miljoen in Mini-fabriek Oxford

Met de komst van twee nieuwe elektrische modellen en het verlaten van één Nederlandse fabriek mag het eigenlijk geen verrassing zijn dat ‘Oxford’ erop vooruitgaat. BMW investeert meer dan 600 miljoen pond, omgerekend dik 700 miljoen euro, om de Mini-fabriek klaar te stomen voor zijn elektrische toekomst. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van de Britten, die na Brexit een wat onzekere tijd doormaakten. De bedoeling is dat er vanaf 2030 alleen nog volledig elektrische modellen worden gebouwd in Oxford. Tot die tijd zien we ook benzineversies van de nieuwe Mini Cooper van de band lopen, terwijl de elektrische versie zowel in Oxford als in China zal worden gebouwd. Vanaf 2026 zal ook de nieuwe Aceman, een compacte elektrische cross-over, in Oxford van de band rollen. De nieuwe Mini Countryman wordt vooralsnog in het Duitse Leipzig gemaakt, als eerste Mini die daar wordt gebouwd.

De komst van de nieuwe modellen bij Mini luidt het einde in van de Mini-productie in het Limburgse Born. Daar worden sinds 2014 driedeurs Mini’s, maar ook de Mini Cabrio en Mini Countryman gemaakt. Sinds 2020 weten we dat het voor deze auto’s bij één ‘Limburgse’ generatie blijft, want BMW trekt de stekker uit de overeenkomst.