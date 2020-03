BMW investeert binnen vijf jaar miljarden in technologieën

Volgens BMW zijn nieuwe technologieën essentieel voor de toekomst van de mobiliteit. Tot 2025 is de fabrikant van plan om meer dan €30 miljard te investeren in onderzoeken naar deze nieuwe technologieën. “Bedrijven die in staat zijn om hardware en software in gelijke mate te ontwikkelen en te combineren, zullen de toekomst van de auto vormgeven”, vertelt Oliver Zipse, voorzitter van BMW’s raad van bestuur.

Deze investeringen zien we onder andere terug in het groeiende portfolio aan elektrische auto’s. Naast de huidige i3 en Mini Cooper SE begint nog dit jaar de productie van de elektrische iX3. Dat gebeurt in het Chinese Shenyang. In 2021 volgen de BMW iNext en i4 die beiden in verschillende Duitse fabrieken gebouwd gaan worden. Nieuw is de aankondiging van een volgend elektrische model: de volgende generatie 7-serie krijgt namelijk een volledig elektrische aandrijflijn! Het vlaggenschip komt beschikbaar met vier verschillende aandrijflijnen: als diesel, benzine, plug-in en met enkel een elektromotor. Tegen 2023 telt BMW’s portfolio 25 geëlektrificeerde modellen, waarvan de helft volledig elektrisch is.

BMW kijkt ook hoe ze geld kan besparen. Met zijn eigen ‘Next-programma’ wordt daarnaar gekeken. Tegen eind 2022 moet dit programma naar verwachting een besparing van €12 miljard opleveren. Dan is er bijvoorbeeld gekeken naar het ontwikkelen van nog snellere digitale processen waardoor de ontwikkeltijd van nieuwe auto’s zal afnemen. Deze tijd zou met een derde worden verkort.

Naast vooruit kijken naar 2025, blikt BMW ook kort terug. Het elektrische Next-programma wordt verder aangekaart, samen met het feit dat de afgelopen acht jaar zo’n 46.000 werknemers een opleiding hebben gevolgd op het gebied van elektrische mobiliteit. Mede door de oprichting van de Critical Techworks IT-joint venture is BMW uitgegroeid tot een van Duitslands grootste IT-werkgever.

Uiteraard is de huidige noodtoestand ook aangehaald. “Solidariteit en verantwoordelijke acties zijn nu het belangrijkst”, aldus Zipse. Het merk laat weten de komende tijd zijn brede scala aan middelen zo flexibel mogelijk wil benutten.