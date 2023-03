BMW i5: elektrische 5-serie bijna klaar voor strijd met EQE

BMW komt dit jaar voor het eerst met een volledig elektrische variant van de 5-serie. Die gaat BMW i5 heten en komt niet alleen als sedan, maar ook als Touring. De i5 Touring laat BMW nog niet zien, maar het deelt wel een uitgebreide fotoserie waarop de elektrische BMW i5 sedan in ijskoude omgevingen is te zien.

BMW heeft een pakket foto's de wereld in geslingerd waarop de elektrische i5 uitgebreid te zien is. Zoals de i4 de volledig elektrische versie van de 4-serie Gran Coupé is en de iX1, iX3 en i7 dat achtereenvolgens zijn van de X1, X3 en 7-serie wordt de i5 dat van de nieuwe 5-serie die BMW dit jaar introduceert. Daarmee bewandelt BMW een ander pad dan concurrenten als Mercedes-Benz en Audi. Mercedes-Benz heeft met de EQE namelijk een elektrisch equivalent van de E-klasse dat volledig losstaat van de E-klasse. Audi komt in de vorm van de A6 e-tron (Avant) met een in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto die het elektrische alternatief wordt van de A6 (die straks waarschijnlijk A7 gaat heten). De BMW i5 komt als sedan en als Touring, de EQE is er enkel als sedan. De BMW i5 Touring komt pas in 2024.

De foto's die BMW van ingepakte testexemplaren van de i5 deelt zijn geschoten tijdens testwerk in onder meer Arjeplog in het koude en besneeuwde hoge noorden van Zweden. Het merk is naar eigen zeggen ongeveer een jaar bezig geweest met het uitvoeren van koudetests met de BMW i5. We krijgen foto's te zien van diverse prototypes van de i5, waaronder exemplaren met en zonder de definitieve lichtunits. Wie geen liefhebber is van de 'gelaagde' verlichting die BMW op auto's als de X7, 7-serie en XM toepast, kunnen we geruststellen: de i5 lijkt net als de 5-serie een conventioneler front te krijgen.

BMW zegt nog niet wanneer het de nieuwe 5-serie en i5 presenteert, maar wij zetten in op een publieksdebuut in september tijdens de IAA van München.