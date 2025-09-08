Onlangs maakten we kennis met de volledig nieuwe BMW iX3, misschien wel de belangrijkste nieuwe BMW van de laatste decennia. De iX3 is namelijk de eerste van wat BMW zijn Neue Klasse-familie noemt: een serie nieuwe elektrische modellen die op een volledig nieuw platform staan. In de techniek voor de Neue Klasse-modellen heeft BMW de grootste investering ooit gedaan. Een elektrisch alternatief voor de volgende generatie BMW 3-serie wordt de volgende nieuwkomer van de Neue Klasse. Die gaat - zoals we al verwachtten - BMW i3 heten. Tijdens de presentatie van de iX3 heeft BMW een i3 geheten elektrische sedan met die naam op het podium gerold.

Net zoals de BMW iX3 in tegenstelling tot de vorige iX3 geen elektrische versie van de X3-met-verbrandingsmotoren is, wordt de nieuwe BMW i3 géén variant van de nieuwe 3-serie. De volgende generatie BMW i3 en 3-serie delen dus enkel een deel van hun naam met elkaar, maar staan elk op een eigen platform. Dat van de i3 is natuurlijk het Neue Klasse-platform. Ook interessant is dat de auto's in grote lijnen sterk op elkaar gaan lijken. Ze krijgen vergelijkbaar Neue Klasse-design met daarop het nieuwe familiegezicht van BMW en ook van achteren bezien verwachten we sterke overeenkomsten. Eerdere spionagefoto's wezen al uit dat de 3-serie en i3 wat design betreft dicht op elkaar zitten, al zagen we op die foto's ook verschillen tussen de twee. Hoe dan ook: de nieuwe BMW i3 en de volgende generatie 3-serie zijn technisch totaal verschillende modellen, maar fungeren wel als alternatief voor elkaar.

Er was natuurlijk al eerder een BMW i3. In Europa ken je modelnaam i3 van die ietwat maffe, hoge hatchback met 'verkeerdom' openslaande achterportieren en een vormgeving die hem zelfs anno 2025 - twaalf jaar na zijn presentatie en drie jaar na zijn afscheid - enigszins op een futuristische concept-car doen lijken. Het zal niet voor het eerst zijn dat BMW een elektrische 3-serie 'i3' noemt. In 2022 bracht BMW in China al een i3 op de markt. Dat was wél een elektrische versie van de 3-serie-met-verbrandingsmotoren. In Europa en dus ook in Nederland is die BMW i3 nooit geleverd.

De Chinese BMW i3 op basis van de huidige 3-serie heeft een 66,1 kWh (netto) accupakket, heeft een 286 pk sterke elektromotor en komt 526 kilometer ver op een volle accu. Let wel: volgens de optimistische CLTC-methode. Snelladen kan met 95 kW. De nieuwe BMW i3 van de Neue Klasse zal die Chinese i3 op alle fronten verslaan. De specificaties van de nieuwe BMW iX3 geven vast een aardige indicatie van wat je van de nieuwe i3 kunt verwachten. Vooralsnog is de iX3 enkel als relatief dikke 50 xDrive gepresenteerd. Die heeft een 108 kWh accu en met twee samen 470 pk sterke elektromotoren. Die combinatie is goed voor een actieradius van 805 kilometer (WLTP). Snelladen kan met 400 kW. We verwachten ook minder krachtige motorversies, maar de veelbelovende cijfers van de iX3 50 xDrive geven in ieder geval een indicatie van wat er nog meer mogelijk is. Wat ook mogelijk is: een beresterke elektrische M-verise van de nieuwe i3. Die gaat iM3 heten en belooft een werkelijk krankzinnig sterke machine te worden.

De nieuwe, elektrische BMW i3 komt volgend jaar op de markt. Er zit nog veel meer in het vat. Zo gaf BMW eerder al aan dat het tot en met 2027 maar liefst veertig nieuwe of vernieuwde modellen presenteert. Daar zitten ook gefacelifte versies van huidige modellen tussen. Modellen die op korte termijn niet volledig worden vernieuwd - denk aan de 5-serie - krijgen middels een facelift namelijk het Neue Klasse-design (en interieur) aangemeten!