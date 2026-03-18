BMW i3: 900 kilometer bereik voor eerste elektrische 3-serie

Een revolutionaire BMW iX3 is één ding, maar een auto die tot de 3-serie wordt gerekend is nog veel spannender. De 3-serie vormt immers het hart van BMW en deze nieuwe BMW i3 is de eerste volledig elektrische.

Volledig elektrische 3-serie

Tweede Neue Klasse-model

Tot 900 kilometer actieradius!

Terwijl de BMW iX3 nog maar net in de showrooms is gearriveerd, presenteert BMW alweer een vervolg op de ‘Neue Klasse’-revolutie. De BMW i3 is het logische vervolg waarvan we al heel lang weten dat hij komt, maar evengoed een auto waar we reikhalzend naar uitkeken. Dit is immers de grootste revolutie in de geschiedenis van de 3-serie, toch een beetje het fundament waar BMW op rust. 3-serie? Ja, 3-serie. BMW ziet de i3 nadrukkelijk ook ‘gewoon’ als een 3-serie, al blijft de huidige brandstof-3 nog even bestaan en komt er naast deze i3 een geheel nieuwe 3-serie die los van de nodige designovereenkomsten als apart model naast de i3 komt te staan.

'Three-box'

Het grootste optische verschil tussen die brandstof-3 en deze i3 moet straks vermoedelijk in de proporties worden gezocht. De verhoudingen van de i3-koets zijn eigenlijk alleen mogelijk met een elektrische aandrijflijn. Kijk maar eens goed naar die korte, aflopende neus, de ver naar achteren geplaatste achteras en de dorpel, die met zijn zwarte ‘inzetje’ overduidelijk wat moeite moet doen om de aanwezigheid van het accupakket te camoufleren.

Toch blijft de i3 wel een hele echte sedan. Waar veel puur elektrische sedans hun heil zoeken in een gestroomlijnde druppelvorm (Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6) of een grote liftback-achterklep (ID7), heeft de i3 nog een koetswerk met een duidelijke motorkap, passagierscabine en kofferbak. We zien zowaar weer een echte ‘Hofmeisterknik’ in de achterste zijruit, duidelijker dan bij de (i)5.

Sharknose

Het Neue Klasse-design spat ook rondom van de i3 af. De strakke koets kent veel rechte vouwen en platte vlakken en de voorover hellende ‘sharknose’ kennen we van de iX3. Toch is hij ook duidelijk anders, want in tegenstelling tot die SUV heeft de i3 geen verticale ‘nierengrille’ in het midden. Het typische BMW-gezicht wordt hier gevormd door het samenspel tussen de twee elementen waarin ook de koplampen zijn verwerkt. De (optioneel) verlichte accenten in die elementen tekenen een min of meer traditioneel BMW-front af, maar dan wel volgens een hele moderne interpretatie. Die verlichte omlijsting is niet standaard, maar ook zonder licht zijn die ‘randjes’ als het goed is te zien. Opvallend is dat die ellenlange koplamp-elementen daadwerkelijk uit één stuk bestaan en naast koplampen ook sensoren voor veiligheidssystemen bevatten. Een aanrijding wordt dus al snel een duur geintje.

Het interieur van de i3 is geen verrassing voor wie de iX3 heeft gezien. We zien (min of meer) hetzelfde dashboard, hetzelfde eigenwijze stuurtje en dezelfde nieuwe infotainmentopzet. Dat bestaat uit een geprojecteerde schermenrand onder de voorruit, plus een touchscreen in de vorm van een parallellogram. Via dat touchscreen regel je onder meer wat er precies in die rand onder de voorruit staat. Het geheel oogt ruimtelijk en modern, al missen verstokte 3-serie-rijders wellicht wel het cockpitgevoel. We mochten al heel even in de i3 plaatsnemen en concluderen dat de zitpositie evengoed wel in orde is, ook achterin. Daar is de i3 voor een 3-serie zelfs extreem ruim, al is dat gezien de grote wielbasis en het elektrische platform ook weer niet heel verrassend.

'Design Premiere'

Wat we vandaag meemaken, betreft een ‘Design Premiere’. Het gaat dus primair om het design en BMW is nog niet scheutig met specificaties, al weten we al wel iets. Zo lanceert BMW de i3 als i3 50 xDrive. Die deelt zijn aandrijflijn met de iX3 50 xDrive en dat betekent dat hij maar liefst 469 pk sterk is. De 108,7-kWh accu wordt echter ook overgenomen. Wie weet dat die zelfs in de hogere iX3 al tot 805 kilometer bereik oplevert, zal niet van zijn stoel vallen bij BMW’s claim dat de i3 tot wel 900 kilometer ver komt. Is de accu eenmaal leeg, dan is dat alsnog geen probleem: dit 800V-platform staat laadsnelheden tot 400 kW toe en BMW belooft dat het mogelijk is om in 10 minuten tot 400 kilometer rijbereik bij te laden.

In de toekomst komen er uiteraard ook minder krachtige versies met kleinere accu’s en laten we eerlijk zijn: daarvoor is met deze i3 50 alle ruimte. BMW heeft al een nog veel sneller M-topmodel aangekondigd, met niet minder dan vier elektromotoren. De vandaag getoonde i3 heeft trouwens ook al optische M-aankleding, maar net als bij de iX3 komen er uiteraard ook versies zonder dat pakket.

De productie van de nieuwe BMW i3 gaat in de tweede helft van 2026 van start. Voor die tijd komen er ongetwijfeld meer specificaties vrij en kijk ook zeker niet gek op als BMW besluit om met meer carrosserievarianten van dit model te komen. Het blijft immers een 3-serie, en die auto kennen we niet alleen als sedan.

Elektrische (i)3’s uit het verleden

Bij de naam ‘i3’ en de claim ‘eerste elektrische 3-serie’ horen twee kanttekeningen. Allereerst de naamgenoot uit het verleden. Het moge duidelijk zijn: met die innovatieve hatchback uit 2013 heeft deze nieuwe i3 niets te maken. De nieuwe i3 is voor de 3-serie wat de i5 voor de 5-serie is. De ‘oude’ was naast de i8 het eerste i-model van BMW en stond geheel op zichzelf.

Dan is er nog de titel ‘eerste volledig elektrische 3-serie’. Dat klopt net niet helemaal, want in China is er al sinds 2022 een elektrische versie van de huidige 3-serie. Elders bestaat die auto echter niet, dus mondiaal is deze i3 de eerste elektrische 3-serie.