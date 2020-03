BMW i Hydrogen Next: met een vleugje Toyota

De IAA van Frankfurt was vorig jaar het podium waar BMW de Concept 4 op presenteerde, maar het merk had er meer nieuws onder de aandacht te brengen. Zo gaf BMW er met de i Hydrogen Next een duidelijk signaal af: ook BMW gaat aan de brandstofcel. Nu belicht het merk meer over de aandrijflijn van zijn innovatieve SUV.

Net als veel andere fabrikanten heeft ook BMW op elektrogebied grote plannen. Zo komt BMW dit jaar nog met de volledig elektrische iX3 en brengt het volgend jaar de i4 én de iNext op de markt. In 2023 wil BMW in totaal 25 geëlektrificeerde modellen in zijn internationale line-up hebben. Daar horen ook auto's met een brandstofcel aan boord bij. Vorig jaar liet BMW al de eerste foto's zien van de i Hydrogen Next, een auto waar het merk nu meer informatie over vrijgeeft.

De i Hydrogen Next is in feite niets meer dan een X5 met een brandstofcel aan boord, maar daar doen we BMW's eerste Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) mee tekort. De i Hydrogen Next, die in 2022 in een kleine testserie de weg op gaat, heeft natuurlijk een interessante aandrijflijn onder zijn bekende koets. De i Hydrogen Next heeft namelijk een 375 pk sterke elektromotor aan boord, een exemplaar dat zijn elektrische levenslust put uit uit waterstof verkregen elektriciteit. De i Hydrogen Next heeft twee tanks aan boord die tezamen 6 kilo waterstof opslaan. Hoewel BMW zoals gezegd over twee jaar zijn eerste FCEV's de deur uit stuurt, moet de consument langer wachten op een versie die ook daadwerkelijk te koop zal zijn. "Een voor de consument bestemde BMW met brandstofcel komt op zijn vroegst in de tweede helft van dit decennium," schrijft BMW. Niet voor 2025 dus.

Toyota

BMW heeft de techniek van de i Hydrogen Next niet geheel zelf ontwikkeld. Het merk onderhoudt sinds 2013 een samenwerkingsverband met Toyota, een merk dat met onder meer de Mirai en diverse Japanse projecten al jaren thuis is in waterstofland. De twee bedrijven werken onder meer samen aan de ontwikkeling van waterstofaandrijflijnen die modulair zijn en dus in auto's van verschillende formaten getopt kunnen worden. De brandstofcellen komen van Toyota, terwijl BMW naar eigen zeggen het gros van de resterende hardware zelf heeft ontwikkeld. De i Hyrdrogen Next is niet de eerste BMW met een brandstofcel aan boord waar BMW mee schermt. In 2015 is een kleine vloot 5-series GT met een dergelijke aandrijflijn de deur uitgestuurd in het kader van testwerk. De brandstofcel van ook die auto's was afkomstig van Toyota. In 2006 stuurde BMW de Hydrogen 7 al de deur uit, een 7-serie met een brandstofcel aan boord.