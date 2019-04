‘BMW houdt voorlopig vast aan V12’

BMW blijft de komende jaren gewoon een V12 in z’n 7-serie lepelen. Het merk is niet bereid om uitspraken te doen over het einde van de topper uit de limousine-reeks en verschilt daarin van sommige andere luxemerken.

Tijdens de introductie van de gefacelifte 7-serie zou BMW tegenover het Britse Top Gear hebben losgelaten dat het einde van de M760Li nog lang niet in zicht is. Deze modelgeneratie behoudt de V12-versie sowieso tot het einde, wat betekent dat de topversie tot 2023 in de prijslijsten staat. Zelfs voor een volgende, geheel nieuwe ‘Siebener’ is de V12 nog niet van de baan.

De eindverantwoordelijke voor de aandrijflijnen van BMW zou hebben gezegd dat het weliswaar erg moeilijk, maar zeker niet onmogelijk zou zijn om de V12 ook na 2023 aan de uitstootnormen te laten voldoen. Daar zou zomaar eens reden voor kunnen zijn, want met name in Azië is de M760Li niet aan te slepen. BMW bouwt de V12's in het maximaal haalbare tempo, opnieuw een aanwijzing dat er voorlopig geen reden is om de stekker uit het motorconcept te trekken.

BMW is dus duidelijk positiever over de toekomst van de V12 dan z’n concurrenten. Mercedes-Benz nam al afscheid van het dubbelgeblazen exemplaar in de S 65, terwijl de toekomst van de S 600 volgens sommigen ook onzeker is. Audi laat zich daar zelfs expliciet over uit en belooft nu al dat de W12-versie van de nieuwe A8 de laatste zal zijn.