BMW houdt vast aan iDrive

Holger Hampf is de baas van Designworks, een volle dochter van de BMW Group, die zich voornamelijk bezighoudt met interieurdesign en user experience. Al vijftien jaar bemoeit hij zich met de bedieningssystemen in BMW’s, waar iDrive al sinds de E60 5-serie centraal staat. En dat blijft wat hem betreft zo: “Het belangrijkste is dat er geen ergernis is in een auto. Bediening moet snel gaan en vanzelfsprekend zijn. Als iemand in een auto stapt en het is heel warm, moet hij het meteen koeler kunnen maken zonder dat of hij zij allerlei menu’s door moet. Hetzelfde geldt voor het radiovolume. En voor sommige taken, zoals het scrollen door een lijst van contactpersonen of muzieknummers, werkt een iDrive-knop gewoon beter dan een touchscreen. Bovendien is iDrive op hogere snelheid beter te bedienen; vaste gebruikers hoeven hun ogen niet van de weg te halen. Dat moet bij een touchscreen wel en dat komt de veiligheid niet ten goede.”

Dat veel andere premiummerken (Audi, Volvo) in rap tempo alle functies in een touchscreen verwerken, is aan hen, vindt Hampf: “Ik vind dat je mensen een keuze moet bieden. BMW heeft ook een touchscreen, dat is soms beter. Bij het invullen van een naam of het bewegen over een kaart, bijvoorbeeld. Maar geef mensen de keuze. Zelfs in onze concept-car iNext bedien je zaken met het materiaal op de middentunnel. Dat is de natuurlijke positie van je hand. iDrive zal daarom niet snel verdwijnen.”

Het hele gesprek met Holger Hampf lees je binnenkort in AutoWeek.