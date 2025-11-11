Ga naar de inhoud
BMW hoopt dat iX3 situatie in China kan verbeteren

Van daling naar stijging?

1
BMW iX3
Jan Lemkes

Net als veel andere Europese merken heeft BMW het momenteel erg zwaar in China, en daarmee ook erg zwaar in het algemeen. De nieuwe BMW iX3 moet de boel daar gaan redden.

Min 0,4 procent in het derde kwartaal en min 11,2 procent in de eerste negen maanden samen. Dat zijn geen beste ‘groeicijfers’, zeker niet als het gaat om een land dat zich met vele honderden verkochte auto’s per jaar nog altijd met afstand BMW’s grootste markt mag noemen. De verkoopdaling in China heeft dus grote gevolgen voor BMW als geheel, en dit is zeker niet het enige Europese merk waarbij dat momenteel de grootste zorg is. De Chinezen laten zich vaker en meer verleiden tot producten van eigen grond, die er in ieder segment trouwens ook steeds meer zijn.

Als we Automotive News Europe mogen geloven, stelt BMW-CEO Oliver Zipse zijn hoop voor wat betreft China op de nieuwe iX3. De elektrische EV is als eerste product uit de zogenaamde ‘Neue Klasse’-reeks toch al loeibelangrijk voor BMW, maar dat geldt zeker ook voor China. Het blijft wat dat betreft nog wel even spannend, want de iX3 wordt pas halverwege 2026 in China gelanceerd. Prijzen zijn er dus ook nog niet, maar “het is een erg aantrekkelijk en competitief aanbod”, belooft Zipse. De auto wordt bovendien nog “verrijkt met digitale oplossingen uit China” en dat is samen met die prijs genoeg om Zipse vertrouwen te geven in ‘zijn’ iX3 voor de Chinese markt. Hij zegt dat wel wat ingewikkeld: “Wij maken ons niet echt zorgen dat er geen vraag zal zijn naar dit product”.

1 Bekijk reacties
BMW BMW iX3 Elektrische Auto

Lezersreacties (1)

