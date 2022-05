BMW heeft alles aan de Neue Klasse te danken

Inmiddels weet iedereen dat BMW een sportief merk is, het dynamisch rijdende alternatief in wat we anno 2022 het premiumsegment noemen. Dat is natuurlijk allemaal niet vanzelf gegaan. Het was geen logische ontwikkeling, maar het resultaat van één auto die met recht een wonder van innovatie kan worden genoemd. Zoiets als de ontdekking van de penicilline, waarvoor in 1945 de Nobelprijs werd toegekend, de eerste maanlanding in 1969 of de introductie van de iPhone in 2007.

Blauwdruk voor alle BMW's daarna

Het is zestig jaar geleden dat BMW zijn eigen Apollo-raket ontwikkelde, de Neue Klasse. Deze werd in 1961 tijdens de IAA aan de wereld voorgesteld en stond vanaf de zomer van 1962 in de showroom. Dit model kreeg een plekje in de merkgeschiedenis als ‘de redder van BMW’ en vormde de blauwdruk voor alle BMW’s die in de decennia daarna op de markt kwamen.

Dansen door bochten

Vandaag gaan we weer eens op stap met de auto die de fabrikant uit München voor de ondergang behoedde. We rijden door de regio Voralpenland, een plek waar we een tijdje geleden al met de fameuze Barock­engel reden. De deuren van die auto vielen met een solide plof in het slot, in bochten was de dynamiek ver te zoeken en alleen hooggevoelige mensen konden in de stuurwielschakeling wellicht al iets van de precisie ontdekken die de modellen van het merk later zou kenmerken. Nee, dan de BMW 2000. Die danst door de bochten, het is een auto die duidelijk uit een heel ander tijdperk stamt. Dat is ook niet zo vreemd, want indertijd was alles nieuw: het segment waarin dit model thuishoorde, het design, de motor, het onderstel en sowieso het interieur. De bestuurder zit niet meer op een sofa, maar heeft een centrale plek gekregen in de auto, uitkijkend op overzichtelijke meters en gezegend met een perfect zicht rondom. Het ruimteaanbod voorin en achterin – de bagageruimte – is dik voor elkaar. Een strakke vormgeving en de beperkte toepassing frutsels en versieringen hebben zo hun voordelen.

Variabel karakter

Voorin doet de compleet nieuwe, speciaal voor dit model ontworpen viercilinder zijn werk met het voor BMW typerende, licht nasale geluid. Ingenieur en coureur Alexander von Falkenhausen had deze motor bewust een variabel karakter gegeven. Naar het schijnt had hij alleen opdracht gekregen om een 1,3-liter motor te ontwikkelen, maar hij ontwikkelde tegelijkertijd een 1,5-liter en hij plande bovendien varianten met een cilinderinhoud van maximaal twee liter. Aanvankelijk had het model een vermogen van 80 pk, maar al in 1963 kon je hem kopen met maximaal 110 pk en in de 2002 tii later zelfs met maximaal 130 pk.

Andere koplampen

De stijlvolle 2000 werd geboren in 1966, toen de tweelitermotor die eerst in de coupé 2000 C op de markt kwam, in de sedan werd gemonteerd. Die kreeg tegelijk de straffere onderstelafstelling van de tweedeurs. Ook kreeg deze uitvoering andere koplampen en achterlichten, om duidelijk te maken dat dit een bijzondere variant was. ‘Straffer’ is overigens wat anders dan straf. Bestuurders van moderne sportsedans moeten eerst het vertrouwen krijgen dat deze auto toch een voorvader van hun auto’s is. Voor bochten duikt hij flink in de veren. Hoe harder je rijdt, hoe dieper de neus duikt. De wegen waren in 1962 immers niet alleen in Beieren voorzien van kinderkopjes. Richels en glooiingen weet het onderstel dankzij deze afstelling netjes weg te werken. En ondanks het forse overhellen blijft hij neutraal en goed te besturen met het grote, dunne stuur. De feedback daarvan is in eerste instantie matig, maar na wat wennen voel je toch goed wat je doet.

Mix van Ponton en 911

Het is een mix van Mercedes Ponton en Porsche 911 die hier door de bochten danst. Maar natuurlijk konden ze ook bij BMW niet toveren in die jaren tussen leven en dood, waarin alleen dankzij de hulp van een grote investeerder de ommekeer lukte en waarin het om te overleven onder andere nodig was om het productieproces efficiënter te laten verlopen dan dat van de complexe Barockengel. Zodoende doen de materialen en de details niet heel verfijnd aan en is de kwaliteitsindruk minder dan die van zijn beide indirecte concurrenten en ook de latere modellen van het merk. Hij was ook nog eens duurder dan gepland: BMW beloofde bij zijn debuut tijdens de IAA voor de thuismarkt een prijs van 8.500 Duitse mark voor de 1500, maar uiteindelijk stond het model voor 9.485 mark in de Duitse prijslijst, in Nederland werd dat fl. 13.900. We willen niet vallen over dat soort kleinigheden. De koers klopte immers: in de richting van de zon, de maan en – inderdaad – de sterren.