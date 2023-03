BMW Group in 2022: minder verkopen, toch recordwinst

BMW Group blikt terug op 2022 aan de hand van de bedrijfsresultaten en geeft zichzelf een schouderklopje: het merk staat er goed voor. Erg goed zelfs, want het bedrijf noteert een ongekende nettowinst van ruim €18,5 miljard. Dat is net geen 50 procent meer dan in 2021, toen het merk ook al een recordresultaat boekte. De gigantische winst over 2022 heeft het merk overigens niet te danken aan een gestegen aantal verkopen, want het merk leverde met 2.399.632 exemplaren minder auto's af dan in 2021 (2.521.514 stuks).

9 procent van de geleverde auto's betrof een volledig elektrische, voor een totaal van 215.752. Het merk verwacht dat dat aandeel in 2023 toeneemt tot 15 procent. De 9 procent 'elektrische verkopen' in 2022 droegen bij aan een vlootgemiddelde per verkochte nieuwe auto van 105 gram CO2 per kilometer, waar dat in 2021 nog 115,9 gram was. Het merk wil die waarde in de toekomst verder reduceren door in te zetten op brandstofcellen en verdere elektrificatie. Voor de ontwikkeling daarvan maakte het in 2022 meer geld vrij dan in 2021. BMW gaf in 2022 ruim 6,6 miljard euro uit via zijn research and development-afdeling.

Ondanks die gestegen ontwikkelingskosten kunnen de aandeelhouders van de BMW Group in hun handen wrijven: het managementbestuur van de Duitsers stelt voor €8,50 dividend per aandeel uit te keren, waar dat vorig jaar - waarin dus ook recordcijfers werden geboekt - nog €5,80 was.