BMW Group boerde goed in oktober

BMW wist te midden van de gevolgen van de invoering van de WLTP-methode in september de verkoopkrimp tot een minimum te beperken. Het merk verkocht toen slechts 0,8 procent minder auto's dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober heeft de BMW Group weer zwarte cijfers genoteerd.

De BMW Group heeft in oktober wereldwijd 200.833 auto's verkocht. Dat is 1,7 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. De totale jaarverkoop staat tot nu toe op 2.035.695 stuks, 1,3 procent meer dan in de eerste tien maanden van 2017 aan de man werden gebracht.

In Europa vonden in oktober 88.277 producten van de BMW Group een eigenaar, 2,6 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. In Duitsland nam de verkoop zelfs met 23,9 procent toe tot 27.998 stuks. Natuurlijk is ook de Chinese markt er weer een met een forse groei. Met 56.439 verkochte auto's zag de BMW Group zijn verkoop hier met 12 procent toenemen. In de Verenigde Staten viel een kleine krimp waar te nemen. De BMW Group sloot hier in oktober 26.428 verkoopcontracten af, 1,7 procent minder dan in oktober 2017.

Kijken we naar de merken binnen de BMW Group, dan namen de verkopen van BMW in oktober met 1,6 procent toe tot 171.131 atuo's. Bij Mini viel een groei van 2,1 procent waar te nemen (29.418 auto's).