BMW: 'Formule 1 loopt nogal achter de feiten aan'

BMW terug in de Formule 1? Reken er maar niet op. Volgens BMW Motorsport-baas is de Formule 1, even kort door de bocht, niet heel vooruitstrevend bezig. Daarom past het volgens hem niet binnen BMW's sportieve ambities.

BMW is alweer ruim 13 jaar weg uit de Formule 1 en het is onwaarschijnlijk dat het snel terugkomt. Waar naaste rivalen Mercedes-Benz en vanaf 2026 ook Audi er wel aan meedoen, ziet BMW er geen toekomst in. Dat blijkt althans wel uit de woorden van BMW Motorsport-topman Andreas Roos.

Hij verklaart in gesprek met Speedcafe dat de Formule 1 niet bepaald met heel vooruitstrevende techniek bezig is. "Formule 1 gaat voor (meer, red.) hybride in 2026. Ze hebben momenteel ook al een hybridesysteem, maar dat heeft geen enkele relevantie. In 2026 gaan ze naar een systeem dat je ook in auto's ziet, maar dat is pas in 2026. Wij doen volgend jaar al mee aan het WEC en IMSA-kampioenschap met een hybridesysteem dat relevant is voor personenauto's", aldus Roos.

Volgens Roos is het heel simpel; 'de Formule 1 is te laat'. BMW kan volgens hem al drie jaar eerder relevante systemen toepassen in de genoemde andere raceklassen en daar is het de fabrikant om te doen. Overigens is er volgens Roos nog iets waarover hij zich verbaast bij de Formule 1, namelijk de switch naar duurzame brandstof in 2026. "Dat gebruiken we al in de autoracerij en de F1 introduceert dat pas in 2026."

BMW haakte na het teleurstellende seizoen van 2009 af in de Formule 1. Het was toen actief met BMW Sauber F1 met eigen V8-motoren. Ironisch genoeg is het hetzelfde Sauber dat vanaf 2026 onder de vlag van Audi gaat opereren. Als motorleverancier was BMW ook jarenlang actief in de F1. Met de teams van Brabham en Benetton (jaren 80) en Williams (2000-2005) leverde dat enige successen op, met in 1983 zelfs een rijderswereldtitel voor Nelson Piquet.