Highlights

AMG en M op z'n elektrisch

Voorbij de 600 pk

Jagen op Model 3 Performance

Bij de BMW M3 en de Mercedes-AMG C-klasse denk je natuurlijk aan schreeuwende benzinemotoren. Althans, dat laatste is bij de C63 ook niet meer wat het geweest is. Wat dat betreft is voor Mercedes-AMG de stap naar een volledig elektrisch equivalent al wat minder groot dan bij BMW. Toch blijft het een behoorlijke mijlpaal. Vooropgesteld: liefhebbers van brandstofgeweld hoeven niet te treuren, want er komt ook gewoon weer een benzine-M3. En bij Mercedes-AMG lijken ze zelfs weer een grotere motor in de volgende C63 te lepelen. Voor nu richten we ons op de elektrische tegenhangers, auto’s die op hun naam en (zeker in het geval van de BMW) hun lijnenspel na eigenlijk niets van doen hebben met de reguliere 3-serie en C-klasse.

De elektrische BMW M3, die mogelijk iM3 gaat heten, is een wat minder groot mysterie dan de Mercedes-AMG. BMW heeft er al eens een heel heftige voorbode van laten zien en de productieversie is inmiddels ook al testkilometers aan het maken. De iM3 wordt de sportieve topversie van de volledig nieuwe BMW i3, een elektrisch aangedreven broer van de nieuwe 3-serie. De i3 en 3-serie lijken straks heel stevig op elkaar en zijn allebei overgoten met een Neue Klasse-designsausje. Een flinke optische verandering ten opzichte van de huidige generatie 3-serie. Bij de iM3 is het geheel natuurlijk extra dik aangekleed, met flinke wielen, dik bumperwerk en ook nu nog een geheel volgens traditie in twee delen opgeknipte ‘grille’. Bij de elektrische Mercedes-AMG C-klasse hetzelfde recept, al gaat die in de basis vermoedelijk wel een stukje minder lijken op de brandstof-C-klasse die er te zijner tijd naast verschijnt. Hoewel Mercedes-Benz zijn elektrische modellen een stuk minder excentriek wil vormgeven dan bij de EQE en EQS het geval is, blijft er waarschijnlijk wat meer uiterlijk onderscheid met de brandstofmodellen dan bij BMW.

Vier elektromotoren

Zoals gezegd is het bij de Mercedes-AMG nog enigszins gissen hoe de aandrijflijn eruitziet. Bij de BMW is het al wat meer duidelijk. Die krijgt maar liefst vier (!) elektromotoren, één per wiel. Dat laatste betekent natuurlijk dat er zeer precieze vermogensafgifte per wiel mogelijk is en dat moet van de iM3 een bochtenridder pur sang maken. Sterk wordt hij ook: we verwachten dat hij de 600 pk wel voorbij gaat. Ter vergelijking: de huidige brandstof-M3 schopt het als CS tot 551 pk. Dat de elektrische M3 sterker wordt, is niet voor niets. Er zijn immers al relatief bereikbare én praktische sportieve EV’s in de vorm van de Tesla Model 3 Performance en de Hyundai Ioniq 6 N. Als zelfs een EV van Hyundai al dik 600 pk vermogen heeft, kunnen de Duitsers natuurlijk niet achterblijven. Voor de Mercedes-AMG ‘C63 met EQ-technologie’ verwachten we een vergelijkbaar sterke aandrijflijn. In de Concept AMG GT XX debuteerde al een nieuwe axiale fluxmotor van Mercedes-AMG die we ook in deze auto verwachten. De AMG GT XX had er drie, die samen goed waren voor 1.360 pk. Waarschijnlijk heeft de C twee van die motoren, in theorie misschien wel sterk genoeg voor richting de 900 pk. Zo’n feest zal het vast niet worden, maar misschien wordt de Mercedes-AMG een nog wel grotere krachtpatser dan de BMW en de Hyundai.

Snel (ont)laden

In beide gevallen moet niet alleen het rijden snel gaan, maar ook het laden. BMW belooft voor de Neue Klasse al 300 km bijladen in tien minuten en dat verwachten we op zijn minst ook bij de Mercedes-AMG. Geen overbodige luxe, want reken maar dat je met een stevig potje scheuren met deze twee elektrische titanen ook vrij snel je accu leegtrekt. Maar ach, in dit geval gaat het meer om de lol dan om hoe ver je komt, toch?