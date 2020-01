BMW en Daimler kopen Tesla's voor taxidienst

Het in 2014 door Daimler AG overgekochte MyTaxi ging vanaf vorig jaar onder een nieuwe joint-venture van BMW en Daimler verder met vijf verschillende diensten. Het gaat om vijf mobiliteitsoplossingen in Duitsland; Reach Now, Charge Now, Park Now, Share Now en Free Now. Die laatste is een taxidienst, die klanten via een speciale app kunnen oproepen. Logischerwijs werden voor deze dienst enkel auto's van Mercedes, Smart, BMW en Mini gebruikt. Nu kijken Daimler en BMW echter verder en schaffen ze voor hun dienst 60 Tesla's aan. Die gaan voor Free Now rondrijden.

Volgens het Duitse Handelsblatt is de keuze voor Tesla voortgekomen uit de wens om het wagenpark van Free Now verder te vergroenen. De 60 Tesla's zijn bedoeld voor inzet in Hamburg. Overigens is het maar een klein deel van de totale vloot, aangezien er vorig jaar 28.000 chauffeurs actief waren voor Free Now. Volgens Electrek is het niet helder om welke modellen van Tesla het gaat. De keuze is overigens niet heel gek. Tesla's worden, ook in Nederland, al in veelvoud ingezet als taxi's. In de eigen vloot hebben BMW en Daimler daarbij ook nog geen ideaal elektrisch alternatief voor langdurig luxe-vervoer.