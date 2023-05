BMW Concept Touring Coupé mogelijk in productie

Met de bijzondere BMW Concept Touring Coupé laat BMW zien hoe een spiritueel opvolger van de Z3 Coupé op basis van de huidige Z4 eruit zou kunnen zien. Of het nou wel of niet je smaak is; een bijzondere creatie is het zonder meer. BMW denkt dat er genoeg mensen zijn bij wie de auto zo in de smaak valt dat productie interessant kan zijn. De meningen lopen uiteen over hoeveel exemplaren er gebouwd zouden moeten worden.

De meest conservatieve schatting komt van niemand minder dan de directeur van BMW's designafdeling, Adrian van Hooydonk. De Nederlander stelt volgens diverse media waaronder Automotive News Europe dat een uitgebreide productieserie waarschijnlijk niet de moeite waard zou zijn. Hij ziet hooguit heil in een beperkte oplage van negen stuks, alle tot in de puntjes gepersonaliseerd. Nou is negen een vrij specifiek aantal, dus reken maar dat er achter de schermen al wat wordt bekokstoofd.

Word je daarvan al enthousiast, dan zul je ongetwijfeld je vingers aflikken bij de woorden van Domagoj Dukec. De hoofdontwerper van BMW, die in rang overigens onder Van Hooydonk staat, zegt dat een productieserie van 1.000 stuks te overwegen is. Welke van de twee het ook wordt, de BMW Concept Touring Coupé krijgt nog een staartje.