BMW bezig met nieuwe 'mNext Concept'

Binnenkort kunnen we ons klaarmaken voor een nieuwe concept-car bij BMW, want voor het eerst spreekt het merk over de mysterieuze mNext.

We kennen ondertussen de Vision iNext van BMW. Een concept-car die we aan het einde van vorige zomer leerden kennen. Dat studiemodel was een belangrijk onderdeel van BMW’s toekomstvisie waaruit overigens over twee jaar een productiemodel naar voren komt. Een teaser op social media zwengelt een nieuwe geruchtenmodel aan, want ‘#MNEXT’ laat zien dat het merk met een geheel nieuwe concept-car bezig is. De eerste en tweede foto zouden een deel van een sportief gelijnde C-stijl kunnen zijn. Naast het achterste zijruit lijkt een soort luchtinlaat te komen. Maar zeker weten doen het we niet.

De beelden zijn dus wat moeilijk te plaatsen, waardoor we ook nog niet veel over de concept-auto kunnen zeggen. Maar door de ‘M’ als beginletter van de naam verwachten we een sportief geheel, aangezien het M-label bij BMW garant staat voor sportiviteit. De drie hoofdkleuren zijn in ieder geval bekend: matgrijs, zwart en fluoriserend rood. Binnenkort meer?