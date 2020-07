BMW bevestigt elektrische toekomstplannen

Het grootste nieuws schuilt in de komst van vier volledig elektrische modellen. Zoals spionagebeelden al verklapten, komt er een geheel nieuwe i3. In tegenstelling tot de eerste markante EV wordt er nu bevestigd dat dit ‘gewoon’ een elektrische versie van de huidige 3-serie is. Vergelijk het met de reguliere X3 die onlangs ook als volledig elektrische iX3 gepresenteerd is. Pieter Nota maakt daarbij bekend dat de nieuwe i3 in tegenstelling tot de i4 en iNext niet in Duitsland, maar in China zal worden gebouwd.

Verder laat de Customer, Brand and Sales-verantwoordelijke van BMW doorschemeren dat er ook een volledig elektrische versie van de 5-serie in het vat zit: de i5 dus. Deze komt op basis van de gloednieuwe 5-serie, dus daarop moeten we nog even wachten. Net als bij bijvoorbeeld de X3 komt deze naast de reguliere benzine-, diesel- en plug-in-versies. Het doel is om een breed scala aan keuzemogelijkheden voor de klant te hebben. Nog iets verder op de agenda staan nog twee elektrische BMW's: van de volgende X1 en 7-serie komen uiteindelijk ook volwaardige i-versies. Die toekomstige i7 moet het dan gaan opnemen tegen auto's als de Mercedes-Benz EQS en de nieuwe elektrische Jaguar XJ.

Ook op het gebied van hybrides laat Nota het één en ander weten. Zoals hij eerder al in een interview aangaf, vertelt hij nu wederom dat BMW ernaar streeft dat zijn plug-ins binnenkort een elektrische actieradius van 100 kilometer hebben. Op diesel-plug-in-hybrides hoeven we overigens niet rekenen, want die techniek is volgens de topman niet interessant genoeg. Datzelfde geldt voor reguliere stekkerloze hybrides, want ook daar gelooft BMW niet (meer) in.