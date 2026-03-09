Maak kennis met de allereerste BMW Alpina. Dat is er gewoon nog een die uit een vorig tijdperk stamt. Dit is de BMW Alpine XB7 Manufaktur. Die markeert het eind en het begin van een tijdperk.

Alpina is niet meer. Althans, niet in de vorm waarin je het decennia hebt gekend. Alpina was voorheen feitelijk een tuner die BMW's zodanig aanpaste, dat het zich een autofabrikant kon noemen. Sinds 1965 werden door Alpina aangepakte BMW's dan ook onder merknaam 'Alpina' verkocht. Sinds 2025 is Alpina in handen van BMW. Nu blijft BMW benadrukken dat Alpina een merk is, al gaan Alpina's straks niet meer puur als Alpina door het leven. Alpina heet nu officieel BMW Alpina en nu is de eerste auto gereed die zo gaat heten, al is het toch een model van de oude Alpina-stempel.

Het eerste 'nieuwe model' dat onder als BMW Alpina wordt gepresenteerd, is een uitzwaai-editie van de XB7 die jaren geleden door het zelfstandige Alpina werd gepresenteerd. Die XB7 werd in november 2022 gefacelift en loopt inmiddels op zijn laatste benen. De XB7 wordt nu - door BMW Alpina - uitgezwaaid. Er komt een tot 120 stuks gelimiteerde Manufaktur-serie aan die feitelijk is afgeladen met alles dat in Spartanburg op de planken ligt. Wacht even, Spartanburg? Kwam niet elke Alpina uit Buchloe? Nee! De XB7 was jaren geleden al de eerste Alpina die niet in Alpina-thuisbasis Buchloe werd aangekleed.

De BMW Alpina XB7 is altijd Frozen Alpina Green of Frozen Alpina Blue gespoten, staat op 23-inch groot lichtmetaal en is vanbinnen tot in de kleinste nisjes afgewerkt met Tartufo merinoleer. De XB7 is daarbij voorzien van een plakkaat dat het oplagenummer weergeeft. Daarop zien we gewoon nog het oude Alpina-logo en niet het vereenvoudigde nieuwe exemplaar dat begin dit jaar werd gepresenteerd. Onder de kap ligt de bekende 4.4 V8 met twee turbo's. Die machine levert 621 pk en 800 Nm koppel.

Helaas is deze uitzwaaiversie exclusief voor de Verenigde Staten en Canada bestemd. Wat de toekomst van Alpina brengt? Volgens BMW onder meer 'op zichzelf staande' modellen. Het zou ons niet verbazen als er ook Alpina-achtige pakketten komen, op dezelfde wijze als er M-pakketten naast M-modellen bestaan.