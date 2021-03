Alpina B8 Gran Coupé: de M8 voorbij

Alpina heeft de reputatie BMW-producten zodanig aan te passen dat er aan pure snelheid niets verloren gaat, terwijl de souplesse en het comfort alleen maar toenemen. Het bedrijf tilt nu de B8 Gran Coupé op het podium. Die is gebaseerd op de M850i, maar gaat daar grondig aan voorbij.

De B8 Gran Coupé heeft namelijk dezelfde biturbo 4.4 V8 onder de kap als de M850i en M8. Die achtcilinder stampt er in de M850i 530 pk uit en is in de M8 zelfs goed voor 600 pk. De 4.4 V8 pompt in de Alpina B8 Gran Coupé maar liefst 621 pk en 800 Nm naar alle vier de wielen. Daarmee is -ie sterker dan de M8 en slechts 4 pk minder krachtig dan de M8 Competition. Wél overtreft Alpina's B8 Gran Coupé de M8 Competition met 50 Nm en daarmee mag je de creatie uit het Duitse Buchloe met recht een beul noemen. Het extra vermogen is onder meer afkomstig uit herziene turbo's, een aangepast koelsysteem en intercoolers die 50 procent groter zijn dan die van het origineel. Ook is de automaat in samenwerking met ZF aangepast.

Comfort én snelheid

Toch is de Alpina B8 Gran Coupé op de sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h 0,2 tellen minder snel dan de M8 Competition en ook nog 0,1 seconde minder rap dan de reguliere M8 Gran Coupé. Dat komt onder meer door een ander karakter van de motor, maar is ook het gevolg van het hogere gewicht. De B8 Gran Coupé legt 2.175 kilo in de schaal terwijl de M8's met 2.055 kilo ruim 100 kilo lichter zijn. De B8 Gran Coupé is minder dan de M8's gericht op knalharde sportiviteit. Reden tot klagen heb je in de Alpina in ieder geval niet. De B8 heeft in 3,4 seconden de 100 km/h op de digitale klokken staan en heeft een topsnelheid van 324 km/h. Me dat laatste getal wint de B8 het van zijn M8-broertjes. Die zijn in beginsel immers afgeregeld op een snelheid van 250 km/h en halen met het optionele M Driver's Package een topsnelheid van 305 km/h. Alpina heeft het complete onderstel herzien en omschrijft het karakter van de B8 Gran Coupé als "eersteklas comfort voor lange afstanden net een precies stuurkarakter".

Het blijft uiteraard niet bij een herziene achtcilinder. Alpina geeft de B8 Gran Coupé onder meer een speciaal roestvrijstalen uitlaatsysteem dat het geluid van de V8 moet benadrukken. Dankzij kleppen is het geluid in de rijmodus Comfort net even wat milder dan in de Sport-standen. Inderdaad, standen. Zo kun je, geholpen door actieve dempers, onder meer kiezen uit de rijmodi Comfort, Comfort + en Sport en Sport+.

Relatief subtiel

Vanbuiten geen schreeuwerige spoilers of extreem aangezette spoilers. De B8 Gran Coupé oogt vrij ingetogen. Zo zijn er weinig tot geen 'o zo sportieve' zwarte accenten in de bumpers en zijn de uitlaateindstukken, vier ronde exemplaren net als bij de M8, netjes ín de achterbumper verwerkt. Alpina geeft de B8, het merk omschrijft de auto opvallend genoeg als BMW Alpina B8 en niet puur als Alpina B8, een subtiele spoilerrand achterop die breder maar lager is dan die achterop de M8. Uiteraard staat de B8 Gran Coupé op Alpina's kenmerkende 20-spaaks wielen, al hebben ze wel een diameter van 21 inch. Achter die sloffen houdt zich Brembo-remmerij met blauwe remklauwen schuil. De schijven hebben zowel voor als achter een diameter van bijna 40 centimeter. Optioneel levert Alpina exemplaren met geperforeerde schijven.Het interieur is geheel naar smaak van de klant aan te passen en is tot in de kleinste hoekjes te bekleden met fraai leer en houtwerk. In de kristallen iDrive-knop is 'Alpina' gegraveerd.

De Alpina B8 Gran Coupé heeft in Duitsland een vanafprijs van € 161.200 inclusief belastingen. De M850i Gran Coupé heeft in Duitsland een vanafprijs van € 125.100, de M8 Gran Coupé Competition wisselt er vanaf €167.400 van eigenaar. In Nederland ben je voor de M850i al € 175.000 kwijt terwijl de non-Competition M8 een vanafprijs heeft van € 204.585. De B8 Gran Coupé komt overigens relatief laat. BMW is namelijk al aan het testen met een gefacelifte 8-serie Gran Coupé ...

