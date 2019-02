BMW 8-serie krijgt First Edition

BMW lanceert een speciale First Edition van de 8-serie. Helaas voor dieselaars is de feestelijke uitvoering alleen leverbaar in combinatie met de benzinemotor.

BMW brengt een speciale First Edition van de M850i xDrive Coupé, een introductieversie die in de lente in de Nederlandse showrooms moet staan. BMW gaat er wereldwijd slechts 400 stuks van bouwen.

De BMW M850i xDrive Coupé First Edition is Frozen Barcelona Blau gespoten, een kleur uti BMW's Individual-catalogus. De koets van de 8-serie is verder aangekleed met glanzende, zwarte Shadow Line-details. We komen de donkere afwerking tegen rond de zijruiten, bij de grille, op de flanken en rond de uitlaateindstukken. Daarnaast staat de First Edition op speciaal 20-inch lichtmetaal. Vanbinnen is de speciale uitvoering natuurlijk te herkennen aan een First Edition-badge. Het interieur is bedekt met Merino-leer en is in de kleurcombinatie Elfenbeinweiß/Nachtblau uitgevoerd. Daarnaast krijgt de First Edition direct het Bowers & Wilkins Surround Sound System mee. Aan de 530 pk sterke achtcilinder die in de neus van de First Edition ligt, wordt verder niet gesleuteld. Prijzen voor de Nederlandse markt volgen in een later stadium.