BMW 8-serie Cabrio gepresenteerd

Eerder dit jaar presenteerde BMW een volledig nieuwe 8-serie, in feite de opvolger van de uitgaande 6-serie. Momenteel kent de 6-serie één model: de 6-serie Gran Turismo. Tot voor kort stonden echter ook de 6-serie Coupé, Cabrio en GranCoupé op de bestellijst. De opvolgers van die drie modellen komen hoger op BMW's statusladder te staan en gaan straks als 8-serie door het leven. De 8-serie Coupé kennen we zoals gezegd al en nu komt deze 8-serie Cabrio de gelederen versterken.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de 8-serie Cabrio is geen verrassing meer. De cabriolet dook al diverse keren op voor de lens van onze spionagegraaf maar nu is het moment daar dat de complete auto zich laat zien. Wat motoren betreft, komt de bestellijst overeen met die van de 8-serie Coupé. Dat betekent dat ook deze zonaanbidder leverbaar wordt als 840d xDrive met een 320 pk en 680 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn dieselmotor in de neus. Uiteraard komt ook de op deze foto's zichtbare M850i xDrive beschikbaar, een M Performance-model die een 530 pk en 750 Nm sterke 4.4 liter V8 onder de lange motorkap heeft liggen. De M850i sprint in 3,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De dichte 8-serie klaart dat klusje 0,2 tel eerder. De 840d heeft 5,2 seconden voor dezelfde sprint nodig, drie tienden meer dan de 840d xDrive Coupé. De dakloze 8-serie legt ten opzichte van de dichte versie 125 kilo in de schaal. De M850i xDrive weegt 2.090 kilo, de 840d blijft steken bij 1.905 kilo.

Net als voorganger 6-serie Cabrio beschikt ook deze open nieuwkomer over een softtop.Het dak laat zich tot een snelheid van 50 km/h in vijftien seconden openen of sluiten. Een windscherm is standaard aanwezig. Voor openingen in de hoofdsteunen die warme lucht in je nek blazen, moet bijbetaald worden. Met het dak dicht kun je achterin 350 liter aan bagage meenemen. De 8-serie Coupé slokt 420 liter op. De 8-serie Cabrio is met zijn lengte van 4,84 meter en breedte van 1,90 meter exact even lang en even breed als zijn Coupé-broer. Wel is de 8-serie Cabrio iets lager, maar het verschil bedraagt slechts 2 mm.

Op termijn volgt er niet alleen een volwaardige M8, maar ook een derde carrosserievariant: de 8-serie Gran Coupé. Deze concept-car gaf al een zeer goede indruk van wat we van die auto kunnen verwachten. De internationale marktintroductie staat gepland voor maart 2019. Prijzen en specifieke informatie voor de Nederlandse markt, volgen spoedig. De introductie vindt in maart plaats.