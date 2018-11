BMW 8-serie Cabrio gelekt

We wisten natuurlijk al lang dat BMW een opengewerkte versie van de 8-serie in de ontwikkelingskamers had staan. Het Belgische Autotijd heeft eerder dan BMW gepland had foto’s in handen gekregen van de 8-serie Cabrio.

In juni dit jaar presenteerde BMW de 8-serie Coupé, de opvolger van de 6-serie Coupé die op termijn bijval zou krijgen van een Cabrio én van een Gran Coupé. De onthulling van de 8-serie Cabrio lijkt nabij, want het Belgische Autotijd heeft al foto’s van de nieuwe carrosserievariant in handen gekregen.

In feite is het uiterlijk van de open 8-serie geen grote verrassing. De auto krijgt net als voorganger 6-serie Cabrio een stoffen kap en de lijnen van de Coupé blijven behouden. We verwachten dat de 8-serie Cabrio, net als de Coupé, aanvankelijk beschikbaar komt als 320 pk en 680 Nm sterke 640d xDrive én als 530 pk en 750 Nm sterke M850i xDrive. In een later stadium breidt BMW het leveringsgamma waarschijnlijk uit met een knalharde M8.