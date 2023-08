BMW 5-serie nu al met vleugje M5

Op de volgende generatie BMW M5 is het nog een tijdje wachten, maar voor wie die tijd wil overbruggen met een reguliere 5-serie - of i5 - is er goed nieuws: BMW presenteert zijn catalogus met 'M Performance Parts' voor zowel de conventioneel aangedreven als elektrische nieuwe 5-serie.

Ben je in de markt voor een nieuwe BMW 5-serie of i5 met M-pakket, maar vind je dat het nog wel een tandje sportiever kan? Dan is de nieuwe M Performance Parts-brochure van BMW iets voor jou. Vandaag laat het merk zien wat je daarin allemaal kunt vinden. Niet dat de inhoud erg verrassend is; voor een heel aantal van zijn eerdere modellen introduceerde het merk ook al een M Performance-catalogus en daarin vinden we grofweg dezelfde zaken. Stickers voor op de zijkant, koolstofvezel op- en aanplakdelen voor rondom de auto, een paar nieuwe wieldesigns, andere remmerij en wat sportief bedoelde elementen in het interieur. Toch staan we er even bij stil, hoofdzakelijk om te tonen hoe het eruitziet.

De delen zijn ook te bestellen in combinatie met de elektrische BMW i5 met een M-pakket en het is best interessant om te zien wat ze met diens achterbumper doen. Daarin krijg je van BMW's designafdeling diffusor-achtige elementen aan weerszijden, waardoor de aanwezigheid van vier uitlaten wordt gesuggereerd. De elementen zijn gemaakt van koolstofvezel, net als de side skirt-verlengers, de splitter, de spoiler en de spiegelkappen die je ook in de nieuwe brochure vindt.

Grotere remmen

Zorgen die nog niet voor voldoende contrast? Dan is er nog de zwarte striping met M Performance-tekst voor over de flank. Het uiterlijk van je 5-serie of i5 helemaal 'af' maken kan met een van de vier sets M-wielen die BMW introduceert, waarachter je grotere en geperforeerde remschijven kunt laten monteren. Die vallen extra op doordat de toch al grotere remklauw ook nog eens rood wordt gespoten.

Ook voor het interieur ontwierp het merk extra optionele delen, waaronder vloermatten en instaplijsten. Tot slot voegt het een M Performance-sleutelhoesje en een M Performance-tankdopomhulsel van koolstofvezel aan de lange optielijst toe - voor de liefhebber.

De M Performance-delen komen tegelijkertijd met de nieuwe BMW 5-serie en i5 op de markt.