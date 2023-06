BMW 5-serie mag zelfstandig 130 km/h rijden in Duitsland

Een belangrijke mijlpaal voor BMW: dat mag in thuisland Duitsland zelfstandig snelweg rijden aanbieden bij de nieuwe BMW 5-serie. De KBA, het lokale equivalent van de RDW, heeft de Highway Assistant goedgekeurd. Daarmee kun je tot een snelheid van 130 km/h het stuur uit handen geven. De auto rijdt dan zelfstandig verder en het is alleen nog vereist dat je je aandacht erbij houdt en ingrijpt als dat nodig is. Camera's houden in de gaten of je wel genoeg bij de les bent.

Dat is niet het enige, ook wordt het mogelijk om van rijstrook te wisselen zonder je handen te gebruiken. Als de auto ziet dat een andere rijstrook vrij is en sneller kan zijn, kun je met een blik in de zijspiegel bevestigen dat je wil wisselen. Het kan eventueel ook nog gewoon door handmatig het knipperlicht aan te zetten.

In onderstaande video wordt de Highway Assistent gedemonstreerd in de BMW 7-serie. Daarmee mag het momenteel in Noord-Amerika al gebruikt worden. De 5-serie is de eerste waarmee het ook hier in Europa mag en bovendien is de handsfree rijstrookwissel-assistent helemaal nieuw.

De kans is levensgroot dat ook de BMW 7-serie en de elektrische i5 en i7 binnenkort goedkeuring krijgen van de KBA. Of het ook een VN-goedkeuring krijgt, zoals Mercedes-Benz voor Drive Pilot? In elk geval troeft BMW Mercedes-Benz al wel enigszins af; Drive Pilot mag alleen in druk snelwegverkeer tot 60 km/h gebruikt worden in Duitsland als een soort uitgebreidere file-assistent.