BMW 330e plugt in!

Net als bij de vorige generatie 3-serie heeft de plug-in hybride versie de inmiddels ingeburgerde aanduiding '330e'. De 330e heeft een 2,0-liter TwinPower viercilinder onder de kap, een benzinemotor die 184 pk sterk is en bijval krijgt van een elektromotor die continu 68 pk levert en een piekvermogen kent van 113 pk. Het systeemvermogen ligt op 252 pk en 420 Nm, maar er is meer.

De 330e is namelijk de eerste BMW die standaard XtraBoost krijgt, een systeem dat het systeemvermogen tijdelijk injecteert met 41 extra pk's. XtraBoost maakt de gasrespons tevens directer. XtraBoost is te activeren door de 330e in Sport-mode te zetten. De extra energie voor deze stand is opgeslagen in de hoogvoltageaccu. Het accupakket heeft een bruto-capaciteit van 12 kWh. BMW belooft een elektrische actieradius van 60 kilometer, de vorige 330e schopte het op papier tot een elektrische reikwijdte van 39 kilometer. Schakelen gaat overigens met een achttraps Steptronic-automaat.

Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 6 seconden voorbij. De topsnelheid ligt op 230 km/h. In Hybrid-mode kan de auto met uitsluitend elektrische aandrijving een snelheid van 110 km/h halen. Wie in Electric-mode rijdt, kan tot een snelheid van 140 km/h volledig emissievrij rijden.

Bestellen kan vanaf mei 2019 pas, dus enig geduld is geboden.